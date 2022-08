© Copyright : DR

Le360. Les exportations marocaines ont connu un net rebond au premier semestre 2022 en comparaison avec la même période de l’année dernière, marquée par la crise du coronavirus. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

Demi-produits, voitures de tourisme ou encore matériels industriels… Les exportations marocaines se portent bien en ce premier semestre 2022, rapporte le quotidien Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du mercredi 10 août. Bien que le Maroc importe toujours plus qu’il n’exporte, les exportations poursuivent leur tendance haussière et enregistrent, en cette première moitié de 2022, près de 215,07 milliards de dirhams de marchandises livrées sur le marché international. Ce qui équivaut à un accroissement de 62,72 milliards de dirhams par rapport à la même période de l’année dernière.

En glissement annuel, cette progression s’établit à 41,2%, soulignent nos confrères arabophones qui notent que, en revanche, les exportations ont néanmoins baissé en volume de 2,5 millions de tonnes par rapport à la même période de l’année précédente, s’établissant actuellement à 14,3 millions de tonnes.

Les demi-produits figurent en tête des exportations marocaines, générant la somme de 62,88 milliards de dirhams, soit une hausse de 26,31 milliards de dirhams par rapport à la même période une année auparavant. Dans le détail, il s’agit d’engrais naturels et chimiques (34,4 milliards de dirhams), d’acides phosphoriques (12,32 milliards de dirhams) ou encore de composants électroniques (3,05 milliards de dirhams).

Les produits finis de consommation arrivent en seconde position des exportations marocaines avec un total de 59,38 milliards de dirhams. A elles seules, les voitures de tourisme comptent pour le double des exportations des produits finis de consommation, atteignant 24,92 milliards.

Les produits finis d’équipement industriel ferment le podium après avoir enregistré 34,29 milliards de dirhams d’exportations. Une amélioration de 6,5 milliards de dirhams par rapport au 1er semestre 2021. Il s’agit principalement de fils, câbles et conducteurs pour l’électricité.

Les produits alimentaires arrivent en quatrième position avec des exportations qui ont atteint, lors des six premiers mois de l’année, la somme de 34,07 milliards de dirhams, dont 7,17 milliards de dirhams de crustacées, mollusques et coquillages, 5,22 milliards de dirhams de tomates fraîches et 3,97 milliards de dirhams de fruits secs.