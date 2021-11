© Copyright : DR

Kiosque360. En partenariat avec l’ONMT, le Conseil régional du tourisme CRT Casablanca-Settat dévoile son nouveau plan sous forme de campagne de communication autour du potentiel touristique de la région. Explications.

Le Conseil régional du tourisme CRT Casablanca-Settat souhaite insuffler une nouvelle dynamique à travers une campagne de communication innovante autour du potentiel touristique de la région, troisième grande destination du Royaume. Un projet lancé en partenariat avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), dont l’ambition est de relater la réalité de la vie au niveau de la région, avec toutes ses composantes urbaines et rurales, ainsi que de partager avec les visiteurs potentiels une expérience touristique interactive, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 8 novembre.

A travers cette campagne, le CRT veut ainsi «susciter l’intérêt des touristes étrangers et encourager les Marocains à découvrir la région» explique notamment Otman Cherif Alami, président du CRT Casablanca-Settat, lors d’une conférence de presse.

Concrètement, ce plan se traduit par une campagne d’affichage au départ des grandes villes émettrices, des capsules radiophoniques (arabe, français et anglais) et une campagne digitale innovante. L’originalité? L’interactivité. En effet, précise le journal, le dispositif 2.0 comportera un site web qui répondra aux différentes étapes de l’expérience des visiteurs, ainsi qu’une carte interactive et des capsules vidéo sur les différents circuits touristiques de la région.

Pour l’heure, Casablanca- Settat dispose de 28.000 lits hôteliers classés, ainsi que de 5.000 lits à travers l’offre des appartements meublés agréés. Le journal révèle que 2200 lits supplémentaires sont attendus dans la région grâce aux 18 hôtels et résidences en cours de construction, dont le lancement est prévu entre fin 2022 et début 2023. En 2019, 1,5 million de touristes, soit 2,5 millions de nuitées, avaient été comptabilisés, générant des dépenses journalières de 80 à 120 euros par touriste.