Réunis à l’initiative du CRT de Casablanca-Settat, les différents acteurs du tourisme ont discuté, hier, mardi 19 juillet 2022, en marge du premier forum interactif du secteur, des différentes pistes d’amélioration de l’attractivité de la région casablancaise.

Le Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat, en collaboration avec la Société de développement local Casablanca Events & Animation a organisé, hier, mardi 19 juillet 2022, la première édition du Forum interactif du tourisme, pour faire émerger des idées innovantes pour la promotion du tourisme dans la région.

«Réunir tout ce beau monde n’était pas quelque chose de facile. Au fur et à mesure de cette édition, on se rend compte que ça fait plus de 3 ans qu’on ne s’est pas réuni, qu’on n’a pas pu se parler et débattre de la promotion touristique de notre région» a souligné à cette occasion Othman Cherif Alami, président du CRT de la région Casablanca-Settat.

Plusieurs propositions ont ainsi été discutées par les professionnels du secteur, afin d’améliorer l’attractivité de la région et d’augmenter le taux d’occupation de ses différents établissements touristiques, notamment, la création d’un palais des congrès et des festivals, une condition sine qua non selon le président du CRT de Casablanca-Settat, pour remplir les hôtels de la capitale économique durant la semaine.

«Aujourd’hui, 22 hôtels sont en construction à Casablanca dont 7 ou 10 en arrêt de chantier. En même temps, le Corporate individuel seul ne permettra pas d’obtenir des taux d’occupation élevés pour cette importante capacité hôtelière qui arrive, d’où le besoin de disposer d’un palais de congrès et des festivals pour attirer une nouvelle cible de clientèle. En attendant, il existe une solution transitoire: l’OFEC (office des foires et expositions de Casablanca, Ndlr) qui peut être modifié en un amphithéâtre de 5.000 personnes et une aire d’expositions de 18.000 m²», soutient-il.

Même son de cloche du côté de Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events & Animation, pour qui le développement de nouveaux projets touristiques dans la région est un objectif primordial.

«Pourquoi pas d’ici 2023 sortir avec un parc d’exposition et un palais des congrès avec le concours de la région de Casablanca-Settat et la ville de Casablanca, c’est l’un des objectifs majeurs sur lesquels on travaille avec le CRT. Améliorer l’attractivité de la ville c’est aussi améliorer le taux d’occupation au niveau des hôtels, la semaine, mais surtout le weekend. Nous nous devons de prendre des challenges à taille humaine et travailler pour les réaliser durant les mois et les années à venir», souligne-t-il.

De son côté, Imad Barrakad, président du directoire de la SMIT (société marocaine d’ingénierie touristique) a insisté sur le besoin de mobiliser d’importantes ressources financières pour la mise en valeur touristique de la médina de Casablanca, la création du Grand Théâtre, la nouvelle cité de loisirs et de culture et le terminal de croisières et les musées.

Selon les intervenants du forum, un effort est également à fournir pour attirer les investisseurs privés et les pousser à développer des projets touristiques dans l’ensemble des villes de la région et pas seulement dans la métropole. Le but étant de capitaliser sur l’ensemble des atouts qu'offrent ces territoires pour développer de nouveaux types de tourisme comme le tourisme culturel, rural ou sportif et ne pas se limiter au tourisme d'affaires.

Selon Selma Bennis, directrice impulsion économique et offre territoriale au CRI Casablanca-Settat, pas moins de 155 projets touristiques ont reçu un avis favorable de la commission régionale unifiée de l'investissement (CRUI) depuis 2020, représentant ainsi 32% des projets approuvés par cette commission. Ces projets totalisent un montant de 11 milliards de dirhams d'investissement et généreront 12.000 emplois directs.

Cependant, 62% des approbations concernent des projets basés sur la ville de Casablanca, suivie d'El Jadida qui a atteint un taux de 19%. 90% de ces investissements concernent l'hébergement et la restauration.