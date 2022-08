© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Fête attendue par les petits comme les grands, Achoura constitue généralement une occasion en or pour les marchands de fruits secs. Pourtant, cette année, la hausse des prix pénalise les ventes. Voici ce qu’en disent les commerçants.

Les temps sont un peu durs pour les vendeurs de fruits secs à Casablanca qui font état d’un fléchissement de l’activité à l’approche de la fête d'Achoura, qui sera célébrée lundi 8 août. La baisse du pouvoir d’achat et la hausse des prix des produit ont eu raison de l’activité commerciale.

«Les fruits secs sont un must des tables des familles marocaines soucieuses de fêter Achoura comme le dicte la tradition. D’autres produits plus élaborés, comme les amandes enrobées et les friandises turques, sont également proposés à la vente. Toutefois, la hausse des prix de ces produits pénalise les ventes. Les figues séchées sont, par exemple, vendues à partir de 80 dirhams le kilogramme», indique un vendeur interrogé par Le360.

«L’affluence a baissé par rapport aux années précédentes. Et les clients ont été contraints de réduire les quantités des produits qu’ils achètent», ajoute-t-il.

Un avis partagé par un autre commerçant qui souligne que malgré ces temps difficiles, les clients viennent quand même acheter des fruits secs, mais en se limitant au minimum.