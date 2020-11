© Copyright : DR

Kiosque360. En dépit des circonstances exceptionnelles imposées par la pandémie, le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation prend forme. Parmi ses projets, la plus grande station de dessalement d’eau de mer en Afrique, qui verra le jour à Casablanca.

En janvier dernier, le Roi Mohammed VI a lancé un Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 à 115 milliards de dirhams. Moins d’un an plus tard, ce gros chantier est désormais "en marche", titre l’hebdomadaire La Vie Éco. La pièce-maîtresse de ce programme n’est autre que la station de dessalement d’eau de mer de Casablanca.

L’hebdomadaire révèle ainsi que les démarches ont été entamées pour la réalisation de cette station attendue. Avec une capacité de traitement d’environ 300 millions de m3, cette station sera la plus grande d'Afrique. Sa réalisation nécessitera d’ailleurs un investissement de 10 milliards de dirhams.

Malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie et ses conséquences économiques, cinq grands barrages ont été lancés. De plus, le Royaume procédera, l’année prochaine, au parachèvement de la construction de six grands barrages et à la programmation de cinq grands barrages, tandis que 14 autres barrages sont en cours de réalisation dans les différentes régions.

D’autres projets, qui ont connu un retard pendant plusieurs années, ont été réalisés durant l’année en cours. L’hebdomadaire cite ainsi le parachèvement des travaux de connexion du système d’eau de Tanger au barrage de Khrofa, de celui d’Agadir aux barrages Aoulouz et Moukhtar Soussi et de celui de Targuist à Al Hoceima, outre la connexion hydraulique entre le nord et le sud de Casablanca.

Le projet de dessalement de l’eau de mer de Chtouka Ait Baha a été, quant à lui, parachevé, tandis qu’une série de stations de dessalement dans les provinces du Sud du Royaume ont connu le renforcement de leur débit.

Pour rappel, le Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, lancé par le Roi Mohammed VI, vise à renforcer le potentiel national par la réalisation de 20 grands barrages d’une capacité de 5,38 milliards de m3. Après l’achèvement des travaux de construction y afférents, le Maroc atteindra une capacité de stockage avoisinant 27,3 milliards de m3.

Le programme prévoit en outre le renforcement du potentiel national en petits barrages en vue de contribuer à assurer les conditions idoines du développement local. A cette fin, et en application des hautes instructions royales, il a été procédé au recensement de 909 sites sur l’ensemble du territoire national pour la réalisation de petits barrages et d’autres collinaires.