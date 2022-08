© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

A Casablanca, au quartier des Habous et à Bab Marrakech, les commerçants arborent le sourire du bonheur après la reprise de l’activité économique, laquelle a été, pour un bon moment, paralysée en raison de la crise sanitaire. Reportage.

Grand soulagement des commerçants après la reprise de l'activité économique au quartier des Habous et à Bab Marrakech de la capitale économique. Plusieurs marchands rencontrés sur place ont fait part de leur joie de voir leurs produits exposés appréciés, mais aussi achetés, par les visiteurs.

Un vendeur de produits artisanaux, interrogé par Le360, a indiqué que plusieurs touristes, Marocains et étrangers, appréciant les étroites ruelles de la médina, bordées d’échoppes et de bazars, viennent découvrir et acheter les marchandises exposées, notamment celles en cuivre, en fer et en bois de genévrier.

Un autre commerçant d’habits traditionnels a, pour sa part, souligné que la plupart de ses clients sont des Marocains, signalant que les djellabas et les jabadors sont parmi les créations qu’il vend le plus, en ce moment.

Le quartier des Habous et Bab Marrakech sont réputés être un véritable théâtre à ciel ouvert, avec tous les vendeurs de produits traditionnels. Une myriade d’échoppes proposant des articles d’artisanat, de cuir, des tapis et des habits traditionnels. De quoi régaler les visiteurs!