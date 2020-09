© Copyright : DR

Casa-Transports devra trancher dans les prochains jours pour le choix du prestataire des rames des lignes 3 et 4. Le marché est estimé à 2 milliards de DH.

Le fournisseur des rames des futures lignes 3 et 4 du tramway de Casablanca sera connu dans les tous prochains jours. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que "la SDL Casa-Transports est entrain d’étudier les offres des 2 soumissionnaires retenus : Alstom et l’espagnol CAF". Il précise que "ce marché, qui porte sur 88 rames pour les 2 lignes, est estimé autour de 2 milliards de DH". *

Le quotidien va même jusqu'à pronostiquer la victoire du groupe français qui "part favori dans la course avec une offre de 1,8 milliard de DH HT contre 1,9 milliard pour son concurrent". Selon lui, Alstom "qui a déjà équipé les lignes 1 et 2 de sa gamme Citadis capitalise sur les acquis et propose la dernière génération de la gamme à des tarifs très compétitifs". Ceci dit, le journal affirme que pour obtenir le marché, les 2 concurrents devaient assurer un taux d’intégration minimal de 10% au Maroc. "Alstom propose un taux d’intégration de 13,8% contre 10,5% pour CAF" avance-t-il, tout en soulignant que le groupe dispose déjà d’une base industrielle au Maroc.



Pour L'Économiste, "le marché du matériel roulant est l’un des plus importants dans les projets de lignes de tramway, le calendrier de réception de rames étant déterminant: il faut démarrer la construction avant le lancement des travaux sur les rails". Il rappelle que le projet des lignes 3 et 4 est dans la phase de travaux préparatoires. Suivra la construction de la plateforme de la voie ferrée. La mise en service est programmée pour 2022.

Au total, l'investissement se chiffre, selon le journal, à 7 milliards de DH, financés conjointement par le Fonds d'appui aux réformes du transport urbain et interurbain (FART), la Commune urbaine de Casablanca et la Région Casa-Settat.