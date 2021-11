© Copyright : DR

Kiosque360. L’Agence d'urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA) vient de lancer la commercialisation des locaux commerciaux situés aux pieds d’immeubles à Casa-Anfa. C’est le quartier Anfa Clubs qui est le premier concerné par cette opération. Cet article est une revue de presse du quotidien L’Economiste.

La commercialisation des magasins et boutiques aux pieds d’immeuble du pôle urbain «Casa-Anfa» vient d’être lancée, nous apprend L’Economiste dans son édition du 24 novembre. Le quotidien rapporte ainsi que l’Agence d'urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), filiale du groupe CDG, vient de lancer le 22 novembre, la commercialisation des locaux commerciaux situés aux pieds d’immeubles à Casa Anfa.

«Le quartier Anfa Clubs est le premier concerné par la commercialisation des pieds d’immeubles. Suivront les quartiers CFC et Anfa Cité de l’Air», explique une source, citée par le journal. Ce premier quartier compte 40 commerces en pieds d’immeubles de surfaces variables allant de 60 m2 à 420 m2, destinés à la location. Ces derniwers peuvent accueillir différents types de secteurs d’activités et de services de proximité (alimentaire, métiers de bouche, services financiers, pharmacies, santé et beauté, culture et les loisirs..).

«L’AUDA a mandaté Colliers International Maroc pour l’accompagner dans la commercialisation des commerces en pieds d’immeubles», note L’Economiste.

Le quotidien souligne aussi que le quartier Anfa Clubs est ouvert sur Anfa Park, situé à proximité de l’avenue centrale abritant Casablanca Finance City. Il s’agit d’un quartier à dominance résidentielle offrant un potentiel de surfaces tertiaires et des équipements de proximité. «Il compte aujourd’hui 9 programmes immobiliers dont 6 déjà livrés par la CGI, Thomas & Piron et AG Real Estate, Yasmine Signature, Asma Invest, Group Walili et Al Akaria Développement», précise le journal.

Rappelons que dans le dispositif de développement de Casablanca, Casa Anfa tient une place de choix. C’est un projet d’envergure qui contribuera à positionner la ville comme une métropole urbaine attractive.

La première tranche du projet comprend un quartier à dominante résidentielle intégrant des projets résidentiels, d’équipements, d’éducation, d’animation ainsi que des hôtels, une partie du parc métropolitain et une autre de la Casablanca Finance City (CFC). Anfa Park est le poumon vert de Casa Anfa et est situé au cœur de ce nouveau quartier de la capitale économique.