Carburants: nouvelle hausse du prix du diesel à partir du lundi 2 octobre

Le prix des carburants à la pompe repart à la hausse. Le litre de diesel va connaître une augmentation d’environ 50 centimes à partir du lundi 2 octobre, selon les données recueillies auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc (FNPCGS). Le prix de l’essence restera quant à lui inchangé.

Cette nouvelle hausse portera le prix du litre de diesel à plus de 14 dirhams, tandis que le litre d’essence continuera d’osciller autour de 15,50 dirhams.

À ce jour, le prix du litre du diesel à Casablanca est d’environ 13,58 dirhams chez Afriquia, 13,55 dirhams dans les stations Winxo et 13,61 dirhams dans les points de vente Shell et TotalEnergies. Quant au prix de l’essence sans plomb, il se vend à 15,46 dirhams chez Afriquia, Shell et TotalEnergies, et à 15,43 dirhams du côté de Winxo.

A noter qu’à cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

Face à l’envolée du prix des carburants à la pompe, le gouvernement a décidé de relancer le soutien destiné aux professionnels du transport des voyageurs et des marchandises. À ce jour, le gouvernement a octroyé un soutien aux professionnels du transport à travers 11 tranches, étalées entre la moitié de l’année précédente et celle de l’année en cours, qui ont bénéficié à quelque 180.000 véhicules, pour un coût de plus de 5 milliards de dirhams.