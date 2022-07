© Copyright : DR

Les prix à la pompe sont sur un trend haussier, c'est confirmé: le diesel est désormais au-dessus du seuil de 16,5 dirhams, et s’approche ainsi du prix de l’essence, qui stagne depuis trois semaines autour de 17,77 dirhams.

Le prix du diesel a franchi un nouveau cap en ce début de semaine, s'affichant jusqu’à 16,57 dirhams dans plusieurs stations-services à Casablanca. Le prix de l’essence, quant à lui, stagne depuis trois semaines.

Dans l’ensemble, depuis le 29 juin 2022, le prix du diesel a augmenté de 60 centimes. Dans le détail, le prix du gasoil a atteint 16,57 dirhams dans les stations Afriquia, Shell et Total et 16,56 dirhams chez Petrom et Winxo.

Et depuis le 15 juin 2022, le prix de l’essence à Casablanca, est de 17,76 dirhams chez Afriquia et Petrom, contre 17,75 dirhams chez Winxo, 17,77 dirhams dans les stations Shell et de 17,78 dirhams chez Total.

A cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service d'autres villes du Royaume est encore plus élevé.

Le marché international reste marqué par la hausse du cours du pétrole. Le baril de Brent se trouve sur un trend haussier depuis plusieurs jours, et s'est échangé à 112,12 dollars, ce mardi 5 juillet 2022.