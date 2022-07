© Copyright : Anas Zaidaoui / Le360

La dernière hausse du prix du diesel ne passe pas chez les automobilistes de la métropole. Un coup de plus qui vient affaiblir leur pouvoir d’achat. Les ménages se disent contraints de réduire la fréquence d'utilisation de leurs véhicules.

Depuis avant-hier, mercredi 29 juin, le prix du litre du diesel frôle les 16 dirhams, affichant jusqu’à 15.98 dirhams le litre. Celui de l’essence oscille, quant à lui, entre 17.76 et 17.78 dirhams le litre, au grand désespoir des automobilistes qui ne manquent pas d’exprimer leur colère.

«Ce n’est pas normal que les prix augmentent chaque semaine, c’est un coup dur pour notre pouvoir d’achat, mais aussi pour notre moral. En une année, les prix ont plus que doublé. Nous pensons sérieusement à ne plus utiliser nos voitures et à opter pour les moyens de transport en commun», déplore un automobiliste interrogé par Le360.

Un ras-le-bol général, qui poussent plusieurs habitants de Casablanca à réfléchir à un autre moyen de déplacement pour remplacer leur voiture, malgré le peu d’alternatives qui semblent exister.

«Je n’arrive plus à supporter les hausses successives du prix du carburant. Si le prix du diesel augmente encore une prochaine fois, j’arrête d’utiliser la voiture, je ne peux pas aller au-delà de mes moyens. Je prendrai un vélo ou je ne sais quel autre moyen de transport, mais je ne pourrai pas payer le diesel à plus de 16 dirhams», regrette cet autre usager de la route.

Quatrième hausse depuis le début du mois, le prix du diesel a augmenté, dans l’ensemble, mercredi 19 juin 2022, de 0,36 dirham, selon des données recueillies par Le360 auprès de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations de service au Maroc (FNPCGS). Le prix de l’essence est, quant à lui, resté inchangé.

Cette dernière hausse est intervenue au lendemain de l’annonce par le gouvernement d'une augmentation de 40% de la valeur du soutien accordé aux professionnels du transport routier dans le cadre de la quatrième vague de cette aide, qui devrait être octroyée au cours du mois de juillet 2022.