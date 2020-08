© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau vient de lancer une nouvelle plateforme en ligne pour le dépôt et le suivi des demandes de qualification et classification des entreprises et laboratoires de BTP.

Bonne nouvelle pour les professionnels du BTP. Aujourd’hui Le Maroc rapporte en effet, dans sa publication de ce mardi 25 août, qu’une nouvelle plateforme en ligne pour le dépôt et le suivi dématérialisé des demandes de qualification et classification des entreprises et laboratoires de BTP et agréments des bureaux d’études a été lancée par le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau. On apprend que le lancement de cette plateforme en ligne dénommée «DeQCA» s’inscrit dans le cadre de la contribution à la transformation digitale du secteur du BTP au Maroc et de la poursuite du processus de dématérialisation et d’amélioration de la qualité du service rendu aux professionnels du BTP.

Ainsi, les entreprises et les laboratoires de BTP, de même que les bureaux d’études concernés, sont invités, à compter du 15 septembre 2020, à introduire leurs demandes via cette nouvelle plateforme qui leur permet, notamment, la création et validation du compte demandeur en ligne, l’authentification via des certificats électroniques, le dépôt dématérialisé de toutes les pièces justificatives des demandes, le suivi de l’état d’avancement du traitement des demandes et le téléchargement du certificat signé.

Il faut dire que cette plateforme est un soulagement pour la profession et, surtout, un pas de plus dans la politique de dématérialisation engagée par la tutelle pour faciliter la vie aux professionnels du secteur des BTP. Des séminaires en ligne au profit des opérateurs du BTP seront organisés au niveau des régions à partir du 5 octobre 2020. Rappelons que le système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et travaux publics (BTP) est un outil de présélection des entreprises participant à l’appel d’offres des marchés de travaux.