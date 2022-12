© Copyright : DR

Ihssane Mounir, vice-président senior des ventes et du marketing, est nommé au poste de vice-président senior en charge de la chaîne d’approvisionnement de Boeing pour le monde entier.

Dans un communiqué, l’avionneur américain annonce plusieurs changements à la tête de son équipe de direction en vue d’accroître la stabilité et la prévisibilité de sa chaîne des fournisseurs et de ses sites de production.

Les chaînes d’approvisionnement internes et externes de Boeing sont désormais regroupées sous la direction du Marocain Ihssane Mounir dans le but d’intégrer les stratégies, livrables et cahiers des charges d’approvisionnement utilisés dans l’ensemble des programmes de la division Boeing Aviation Commerciale (BCA).

Par ailleurs, Peter Johnson est nommé au poste de vice-président et directeur général de la division Fabrication. Peter Johnson et Brian Baird, vice-président en charge de la chaîne des fournisseurs de Boeing Aviation Commerciale, seront rattachés à Ihssane Mounir, souligne le communiqué de Boeing.

Brad McMullen, actuel vice-président Ventes de Boeing Aviation Commerciale en Amérique du Nord, succédera à Ihssane Mounir au poste de vice-président senior ventes et marketing.

Kim Smith, vice-présidente et directrice générale des programmes 747 et 767, est promue au poste de vice-présidente de Boeing Services Globaux (BGS) en charge de la qualité totale. Dans le cadre de ses nouvelles attributions, Kim Smith aura pour mission de transformer la fonction Qualité en déployant des processus, des outils et des programmes de formation communs d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. Elle sera rattachée à Stephanie Pope, présidente-directrice générale de la division Boeing Services Globaux (BGS).

Kim Pastega, vice-présidente et directrice générale en charge de la fabrication de Boeing Aviation Commerciale, est nommée vice-présidente et directrice générale du programme 767, ainsi que du site d’Everett (Etat de Washington). Elle sera rattachée à Elizabeth Lund, vice-présidente senior et directrice générale des programmes d’avions de Boeing Aviation Commerciale.

Ces affectations prendront effet au cours des prochaines semaines, indique l’avionneur dans son communiqué.