Le prix du blé a légèrement baissé au marché des céréales et des légumineuses de Casablanca.

© Copyright : Abderrahim Et-Tahiry / Le360

Les retombées du conflit russo-ukrainien se font toujours ressentir sur le marché des céréales et des légumineuses. Au marché de gros de Casablanca, une légère baisse des prix a été observée suite au déblocage des exportations maritimes de l’Ukraine. Le point avec les commerçants.

En raison des effets de la crise en Ukraine et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement, le prix des céréales et des légumineuses a flambé. Mais, suite au déblocage des exportations maritimes au niveau de ce pays d'Europe de l'Est, l’espoir d’une baisse des tarifs de ces denrées alimentaires a resurgi.

Approché par Le360, Aziz Watiq, commerçant et responsable du marché des céréales et des légumineuses de Casablanca, reconnaît que le prix des différents produits disponibles a timidement baissé. Toutefois, il n’a pas encore atteint son niveau normal, à l’instar de celui des années précédentes.

Ce même interlocuteur signale que le prix de vente du blé a baissé de 0,8 à 1 dirham le kilogramme, expliquant que la demande dépasse toujours l'offre, même si l'Ukraine a repris l'exportation de ses produits céréaliers.

Dans le détail, le prix du blé local oscille entre 7 et 7,5 dirhams le kilogramme, tandis que celui du blé importé varie entre 6 et 6,80 dirhams le kilogramme. Les fèves sont vendues entre 11 et 13 dirhams le kilogramme.

Les lentilles sont à 14 dirhams le kilogramme, le maïs produit localement est de 5 à 10 dirhams le kilogramme et les pois chiches sont de 10 à 17 dirhams le kilogramme, indiquent des commerçants de la place.