Banque européenne d’investissement: 2,5 milliards d’euros de financement accordés au secteur privé marocain en cinq ans

La Banque européenne d’investissement (BEI) a investi 2,5 milliards d’euros (environ 27,6 milliards de dirhams) entre 2017 et 2022 au Maroc, un niveau qui confirme l’engagement de l’institution à «accompagner le développement du Royaume et soutenir le tissu économique et financier», selon le vice-président de la BEI, Ricardo Mourinho Félix, en visite au Maroc du 22 au 24 février 2023.

Ce volume fait du Maroc le deuxième pays bénéficiaire du soutien de la BEI dans la région Sud Méditerranée. Depuis 2017, la banque a ainsi dédié environ 40% de ses financements aux petites et moyennes entreprises (PME) et à l’industrie, 20% aux énergies renouvelables, 19% au transport durable, ainsi que 16% à la santé et l’éducation.

«Nous avons accéléré la mise en œuvre de nos projets au Maroc dans tous nos secteurs d’activité. Nous avons travaillé étroitement avec nos partenaires sur le terrain pour mettre à disposition les ressources financières et humaines et ainsi appuyer encore plus fortement le développement du Royaume», a souligné Ricardo Mourinho Félix, lors de la présentation de l’activité de la BEI.

Et d’ajouter: «Avec BEI Monde, la nouvelle branche de la BEI dédiée au développement, nous allons renforcer encore plus nos partenariats locaux, régionaux et internationaux afin de soutenir des projets à fort impact économique et social au bénéfice de tous les Marocains.»

Pour la seule année 2022, la BEI a injecté plus de 381 millions d’euros dans l’économie marocaine, dont 50% dédiés à des projets structurants dans l’environnement, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, secteurs d’intervention prioritaires de l’institution.

Parmi les autres domaines susceptibles d’attirer les financements de la BEI figurent notamment l’économie de l’eau, l’environnement et le développement du capital humain dans les secteurs de la santé et de l’éducation, souligne, de son côté, le directeur des opérations des financements des pays de voisinage de la BEI, Lionel Rapaille.

En 2022, la BEI a financé l’Office national des chemins de fer (ONCF) avec un prêt de 200 millions d’euros. Il s’agit du premier projet signé dans le cadre du Partenariat Vert avec le Royaume du Maroc.

La BEI a également donné le coup d’envoi, en octobre 2022, du «Trade and Competitiveness Programme», développé avec le soutien financier de l’Union européenne (UE), à travers une garantie de 8 millions d’euros à la Banque Centrale Populaire (BCP). Cette garantie permettra le financement d’un volume d’investissement de l’ordre de 50 millions d’euros pour les PME marocaines exportatrices en permettant à la BCP de prendre plus de risques.