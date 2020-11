Entrée du siège de Bank of Africa, à Casablanca.

A fin septembre 2020, l’activité du groupe Bank of Africa a fait preuve de résilience, dans un contexte de propagation de la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses répercussions sur l’économie nationale. L’effort de provisionnement se poursuit pour renforcer la couverture des risques.

Le groupe Bank of Africa vient de dévoiler ses indicateurs d’activités au troisième trimestre 2020. Dans un contexte économique difficile, l’activité commerciale du groupe bancaire s’est bien tenue, avec un Produit net bancaire (PNB) consolidé, en légère hausse de 1% (+0,8% pour la banque au Maroc).

Les revenus de la banque sont tirés par la hausse de la marge d’intérêts (+5,3%), et des résultats des opérations de marché (+8,5%). En revanche, la progression des revenus a été bridée par la baisse de la marge sur commissions (-17%).

La distribution de crédits s’est poursuivie à un bon rythme, en particulier au Maroc, avec une hausse de l’encours des créances à la clientèle de 7,8% (3,2% en consolidé). La banque revendique l’accompagnement de près de 10.000 TPME marocaines à travers une enveloppe globale de financement de près de 12 milliards de dirhams, depuis le début de l’année 2020.

A l’image des autres banques de la place, la profitabilité de Bank of Africa a été impactée par l’effet du don d’un milliard de dirhams du groupe bancaire au Fonds spécial Covid-19, et par l’effort de provisionnement pour renforcer la couverture des risques. Ainsi, le coût du risque consolidé du groupe s’est apprécié de manière significative de 82% pour atteindre, à fin septembre 2020, 2,5 milliards de dirhams. Le résultat net part du groupe (RNPG) ressort par conséquent en baisse de -58%, à 613 millions de dirhams.

La banque rappelle enfin dans son communiqué financier qu’elle est engagée dans des projets stratégiques comme le développement de la Cité Mohammed VI Tanger Tech.

Bank of Africa souligne ainsi que ce projet d’envergure a franchi récemment une nouvelle étape suite à la signature, à Tanger, des accords de partenariat avec China Communications Construction Company (CCCC), China Road and Bridge corporation (CRBC), la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, et l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).