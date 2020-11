Lors de la signature du mémorandum d'entente entre Bank of Africa et Zhejiang China Commodity City Group

Bank of Africa (BOA) a signé hier, samedi 7 novembre 2020, un mémorandum d'entente avec Zhejiang China Commodity City Group (CCC Group), à l'occasion de la troisième édition de la China International Import Expo (CIIE).

Conclu lors d'une cérémonie présidée par le Maire de la ville de Yiwu, Wang Jian, et le conseiller économique de l'ambassade du Maroc en Chine, Reda Oudghiri Idrissi, en présence notamment du directeur général de BOA Shanghai, Said Adren, et du vice-président et directeur général de CCC Group, Wang Dong, cet accord intervient dans un contexte de développement des programmes de logistique, consistant à accompagner financièrement le groupe chinois pour son développement à l'international et plus particulièrement en Afrique, à travers des parcs de trading et de logistique, indique BOA dans un communiqué.

Cette convention permet également aux deux institutions de coopérer autour d'un projet de construction, d'aménagement et de développement d'un parc de trading et de logistique au Maroc, ajoute la même source, notant que BOA, qui vise à confirmer son rôle dans le renforcement des relations économiques entre le Maroc et la Chine, et plus globalement entre la Chine et l'Afrique, multiplie ses accords de partenariat avec des acteurs économiques chinois de haut niveau.

"A travers cet accord, Bank of Africa renforce sa puissance dans le marché financier en Chine et devient le principal support financier pour les entreprises exportatrices chinoises installées dans la ville de Yiwu".

Il vient, encore une fois, marquer la détermination de BOA à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour avancer dans la concrétisation des projets en ligne avec la vision stratégique inspirée par le gouvernement et qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sino-marocaine pour le développement économique du Maroc et de l'ensemble du continent africain, souligne le groupe bancaire.

Zhejiang CCC Group est une entreprise étatique cotée à la bourse de Shanghai avec une capitalisation de 4 milliards de dollars. Il s'agit d’une entreprise leader dans le développement, l'aménagement et la gestion des parcs de trading et de logistique. Elle gère actuellement, pour le compte du Gouvernement de Yiwu, un parc international de trading d’une superficie de 6,4 km² accueillant 75.000 petites et moyennes entreprises (PME).

Ce parc est considéré par l'Organisation des Nations Unies (ONU) et par la Banque Mondiale comme étant le plus grand parc de trading au monde. Zhejiang CCC Group a également construit un parc de trading et de logistique au Rwanda et détient des projets similaires en Ethiopie, Kenya, Ouganda et au Maroc.