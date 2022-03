Siège de Bank of Africa à Casablanca.

Bank Of Africa fait état d’un Résultat net part du groupe (RNPG) de 2 milliards de dirhams en 2021, en hausse de 172% par rapport à 2020. Le groupe bancaire annonce par ailleurs une opération d'augmentation de capital de 620 millions de dirhams par incorporation de réserves et distribution d'actions gratuites.

Très bon cru 2021 pour Bank of Africa. Après un exercice 2020 perturbé par les effets de la crise sanitaire et le confinement qui ont pesé sur la capacité bénéficaire des banques au MAroc, le groupe bancaire panafricain fait état de performances financières en nette croissance en 2021.

En comptes consolidés, le RNPG de BOA ressort à plus de 2 milliards de dirhams, en hausse de 172% par rapport à 2020 (la hausse est de 47% si l’on exclut l’impact du don au fonds Covid de 1 milliard de dirhams octroyé par le groupe en mars 2020).

En comptes sociaux (soit les comptes de la Banque S.A, excluant les filiales) le Résultat net ressort à 1,5 milliard de dirhams, en hausse de 107% par rapport à 2020 (+11% retraité de l’impact du don au fonds Covid), «un niveau historique atteint pour la première fois par la banque», souligne BOA dans un communiqué financier publié ce lundi 28 mars 2022.

La capacité bénéficiaire du groupe bancaire dépasse désormais les performances des années pré-Covid-19, avec des évolutions de +4% pour le RNPG et de +9% pour le Résultat net social par rapport à 2019.

La contribution aux bénéfices de l'activité au Maroc représente 51% du RNPG à fin décembre 2021, tandis que les activités à l’international contribuent à hauteur de 49%, dont 41% pour l’Afrique.

Pour ce qui est du Produit net bancaire (PNB), il est en hausse de +10% en social et de +4,3% en consolidé, atteignent respectivement 6,9 et 14,6 milliards de dirhams à fin décembre 2021, grâce à «une bonne performance commerciale».

La croissance des revenus est tirée par l'évolution de l'ensemble des lignes métiers, souligne BOA dans son communiqué, notamment le «Core Business» avec une marge d'intérêts en hausse de +5% en consolidé et de +6% en social, et une marge sur commissions en progression de +6% en consolidé et de +7% en social. L'Afrique représentant 46% du Produit net bancaire consolidé de BOA.

Dividende, augmentation de capital et émissions obligataires

Réuni vendredi 25 mars 2022 sous la présidence de Othman Benjelloun, le Conseil d’administration de Bank of Africa proposera à l'Assemblée générale annuelle ordinaire la distribution d'un dividende de 4 dirhams par action.

De même, il proposera à l'Assemblée générale extraordinaire une opération d'augmentation de capital par incorporation de réserves donnant lieu à l'attribution d'actions gratuites, pour un montant maximal de 620 millions de dirhams.

Le Conseil d'administration soumettra par ailleurs, pour approbation, à la prochaine Assemblée générale annuelle ordinaire l'autorisation d'un programme d'émissions obligataires comprenant:

- l'émission d'un emprunt obligataire subordonné d'un montant global de 1 milliard de dirhams à réaliser, en une ou plusieurs tranches, par appel public à l'épargne, à placer sur le marché local afin d'accompagner le développement du Groupe;

- l'émission inédite au Maroc d'un emprunt obligataire de type «Social Bond» d'un montant global de 500 millions de dirhams.