Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, ce mardi 8 novembre 2022, une réunion consacrée à l'examen de l'état d'avancement des préparatifs pour la tenue des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, prévues à Marrakech en octobre 2023.

Dans un communiqué, le département du chef du gouvernement annonce que Aziz Akhannouch a présidé une réunion sur les préparatifs des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, lesquelles devraient connaître la participation de 14.000 personnes issues de 189 pays membres de ces deux institutions.

Cette réunion préparatoire sera suivie d'une série de rencontres visant à assurer la réussite de cette manifestation internationale organisée, pour la première fois depuis 50 ans, sur le continent africain. Elle a permis de passer en revue les étapes franchies dans le cadre des préparatifs pour la tenue de cet évènement au Maroc, ainsi que son plan de communication.

Les assemblées annuelles de ces instances internationales se tiennent généralement pendant deux années consécutives au siège du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington DC et la troisième année dans l'un des pays membres.

Dans le cadre de ces réunions annuelles, les gouverneurs des Banques centrales, les ministres des Finances et du Développement, les dirigeants du secteur privé, les représentants de la société civile et des médias, ainsi que les universitaires se réunissent pour discuter de questions d'intérêt mondial, notamment des perspectives de l'économie et de la stabilité financière mondiales, de l'éradication de la pauvreté, ainsi que de la croissance économique, de la création d'emplois, du changement climatique et d'autres thématiques d'actualité.

A noter que cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Aït Taleb, du ministre des Transports et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, et du ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Ont également pris part à cette réunion, le gouverneur de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Nabil Lakhdar, la directrice du Trésor et des finances extérieures au ministère de l'Economie et des Finances, Fouzia Zaaboul, ainsi que le directeur des Affaires administratives et générales au ministère de l'Economie et des Finances, Mohamed Al Kharmoudi.