Kiosque360. Les cultures de l’avocat, de la pastèque et des fruits rouges sont-elles fortement consommatrices d’eau? Éléments de réponse dans cette revue de presse de l’hebdomadaire La Vie Éco.

A chaque année déficitaire en pluviométrie, plusieurs voix s’élèvent au Maroc contre la plantation de cultures «fortement consommatrices d’eau». Un débat qui revient avec insistance en réaction à la difficulté de reconstitution des réserves de nappes phréatiques. Et comme chaque année, trois cultures sont généralement pointées du doigt: l’avocat, la pastèque et les fruits rouges. Ces cultures sont-elles vraiment hydrovores?

Dans sa livraison hebdomadaire, La Vie Éco consacre un article à la question, en essayant de démêler le vrai du faux. Et le journal n’y va pas par quatre chemins. «Considérer ces cultures comme fortement consommatrices d’eau est «une aberration», affirme l’hebdomadaire. Il en veut pour preuve, la comparaison entre les besoins hydriques de ces cultures et d’autres, plus classiques, comme la pomme de terre, les agrumes ou le palmier-dattier.

Dans le détail, La Vie Éco rapporte que les besoins annuels moyens en eau d’un hectare de culture varie généralement de 3000 à 12 000 mètres cubes. Pour les zones de bour favorable, les céréales et le maraîchage d’hiver consomment entre 3.000 et 4.000 mètres cubes par hectare. Or, ces besoins en eau peuvent atteindre 10.000 et 12.000 mètres cubes par hectare pour certaines espèces d’arboriculture et des cultures pluriannuelles.

D’après l’hebdomadaire, la culture de l'avocat est soumise à des critères techniques et à certaines conditions climatiques, notamment la disponibilité en eau. Elle est d’ailleurs conduite à hauteur de 98% en goutte-à-goutte. C’est le cas également pour les fruits rouges (fraise, framboise et myrtille), ainsi que la pastèque, particulièrement dans la région de Zagora et Tata.

Selon le ministère de tutelle, les besoins annuels moyens en eau d’un hectare de culture sont estimés à 8.000 mètres cubes pour l’avocat, 3.800 à 4.300 mètres cubes pour la pastèque et 12.000 mètres cubes pour les fruits rouges. Ces chiffres prennent une autre dimension lorsqu’ils sont comparés aux besoins des autres cultures: entre 9.000 et 12.000 mètres cubes pour les agrumes, 4.000 mètres cubes pour la pomme de terre et de 15.000 à 20.000 mètres cubes pour le palmier dattier.