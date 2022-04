Automobile: le marché de l’occasion reprend son dynamisme, les prix demeurent élevés

Plus de 500.000 voitures d'occasion ont été vendues au Maroc en 2021.

Le marché des véhicules d’occasion affiche de bons résultats et semble dépasser les effets de la crise sanitaire. Plus de 500.000 véhicules ont été vendus en 2021, mais les prix demeurent élevés à cause notamment de la baisse de l’offre sur le marché du neuf.

Selon une récente étude de la plateforme de vente et d’achat de véhicules d’occasion Kifal, le marché marocain de l’automobile d’occasion a atteint un nouveau record de vente avec 560.000 voitures vendues en 2021 après une année 2020 difficile sous l’effet du confinement. Le marché de l’occasion fait ainsi trois fois le volume du marché du neuf. La valeur des transactions dépasse quant à elle les 50 milliards de dirhams pour un prix moyen de vente de 90.000 dirhams, précisent les auteurs de l’étude. D’un point de vue géographique, Casablanca continue de dominer le podium avec 30% des ventes, suivie par Rabat qui compte pour 12% du total marché puis Marrakech (7%), Fès (5,8%) et Tanger (5,7%). Chute de 7,5% des ventes des véhicules neufs au Maroc en mars 2022 En termes de marque, Renault arrive en tête du classement des ventes avec 13% de parts de marché suivie de Volkswagen (12%), Peugeot (10%), Renault-Dacia (8%) et Mercedes-Benz (7%). En modèles, la Volkswagen Golf reste la voiture d’occasion préférée des Marocains suivie de près de la Dacia Logan puis la Renault Clio en 3ème position. L’étude note par ailleurs que le marché marocain d’occasions continue de compter un nombre significatif de transactions pour les modèles Fiat Palio et Fiat Uno bien que leur production et commercialisation soient arrêtées depuis plusieurs années. L’impact de la crise



Pour ce qui est de l’impact de la crise sanitaire, le marché de l’occasion a bien profité de la baisse des ventes de véhicules neufs à cause notamment du ralentissement de la production, suite à la pénurie de composants électroniques, et du recul des promotions sur ce segment. Les prix des voitures d’occasion a ainsi augmenté de 15% en moyenne en 2021 par rapport à 2020. Automobile: en attendant un véhicule «Made in Morocco» Le marché a cependant observé un rallongement des durées de vente et une baisse de l’offre à cause du retard des livraisons des véhicules neufs obligeant souvent les vendeurs des véhicules d’occasion à reporter leur vente jusqu'à l'acquisition de leur nouvelle voiture. Toutefois une nouvelle dynamique positive se dessine sur le marché avec la professionnalisation croissante et accélérée du marché, notamment grâce à de nouveaux concessionnaires de véhicules neufs qui se lancent sur le segment d’occasion et de nouveaux «pure players» indépendants de «très grande taille» qui ont démarré en 2021 ou ont annoncé un démarrage imminent pour 2022», concluent les auteurs de l’étude.

Par Safae Hadri