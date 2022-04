© Copyright : DR

Kiosque360. Le marché des véhicules neufs au Maroc affiche un recul de 7,5% en mars 2022 par rapport à mars 2021, selon les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM). Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

D’après les dernières statistiques de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), 15.463 véhicules neufs ont été vendus en mars 2022 contre 16.717 à la même période un an plus tôt, soit un recul de 7,5%. Par segment, les ventes des véhicules particuliers (VP) sont en diminution de 6,75% (14.908 unités vendues en mars 2022 contre 13.902 en mars 2021) et celles des véhicules utilitaires légers (VUL) en baisse de 13,71% (1.561 véhicules vendus au mois de mars 2022 contre 1.809 en mars 2021), rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 6 avril.

De janvier à mars 2022, les ventes de voitures neuves ont ainsi chuté de 6,26% avec 41.399 immatriculations contre 44.163 durant la même période en 2021. Dans le top trois des marques les plus vendues durant les trois premiers mois de l’année en cours, Dacia, en tête avec 9.872 unités VP contre 11.349 enregistrées en 2021 (-13,01% et une part de marché de 26,7%). Elle est suivie par Renault avec 5.606 ventes à fin mars 2022 contre 5.133 au même moment en 2021 (+9,21% et une part de marché de 15,16%) et par Hyundai avec 4.009 voitures vendues durant les trois premiers mois de 2022 contre 3.140 à la même période l’an passé (+27,68% et une part de marché de 10,8%).

Côté marques premium, on trouve Audi en haut du classement avec 979 ventes entre janvier et mars 2022 contre 906 à la même période en 2021 (+8,06% et une part de marché de 2,65%). Et en deuxième et troisième position? Respectivement Mercedes avec 714 ventes en 2022 contre 733 au même moment l’an passé (-2,59% et une part de marché de 1,93%) et BMW avec 651 unités à fin mars 2022 contre 719 à la même période un an plus tôt (-9,46% et une part de marché de 1,76%).