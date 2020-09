© Copyright : DR

L’argentier du Royaume, Mohamed Benchaâboun, est aussi responsable de l’Administration publique. Il a tracé des pistes pour en réduire le train de vie et couper dans ses dépenses en 2021. Voici ce qu'il propose.

Mohamed Benchaâboun a dévoilé, ce lundi 28 septembre au Parlement, sa feuille de route pour réduire les dépenses de l’Administration publique en 2021.

Une ligne de dépense sera tout simplement «zappée»: celle portant sur les dépenses dédiées à la location de voitures. Quant aux dépenses induites par les déplacements au Maroc et à l’étranger, elles seront réduites de l’ordre de 70%. Quand on parle de déplacements au Maroc et à l’étranger, cela comprend, outre les frais de voyage, les dépenses pour l’hébergement, les frais de mission et le transport de meubles et d’équipements.

Mohamed Benchaâboun préconise aussi une réduction de l’ordre de 50%, des frais d’entretien et de réparation des voitures. Les frais de carburants et de lubrifiants devraient eux être réduits de l’ordre de 30%.

Une réduction de 50% devrait également toucher les frais de formation ainsi que les frais d’études. Le ministre conseille de valoriser les études qui déjà été finalisées avec une meilleure collaboration entre les divers ministères et départements concernés. D’ailleurs, Mohamed Benchaâboun a rappelé que, comme le stipule une circulaire d’El Othmani datée du 14 septembre, les appels d’offres relatifs aux études devront d’abord recevoir l’aval du chef de gouvernement.

© Copyright : DR