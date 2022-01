Adil Douiri, fondateur et directeur général de Mutandis, explique les objectifs de l'OPV d'actions de 300 millions de dirhams, lors d'une conférence de presse au siège de la Bourse de Casablanca, lundi 24 janvier 2022.

Le groupe industriel marocain lance une Offre publique de vente (OPV) d’actions à la Bourse de Casablanca visant à collecter 300 millions de dirhams. Les fonds levés serviront à financer l’important programme d’investissement de 700 millions de dirhams engagé par le groupe, explique Adil Douiri, fondateur et directeur général de Mutandis.

Mutandis, le groupe industriel spécialisé dans les produits de grande consommation (détergents, produits de la mer, bouteilles pour boissons alimentaires, et jus de fruits), sollicite le marché boursier pour financer sa croissance.

Quelques jours après avoir obtenu le feu vert de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour une OPV d’un montant de 300 millions de dirhams, le top management du groupe a tenu, ce lundi 24 janvier 2022, une conférence de presse au siège de la Bourse de Casablanca, pour expliciter les objectifs de cette opération et évoquer les perspectives de développement de la société.

«Cette augmentation de capital vient financer notre croissance. C’est d’ailleurs le rôle de la Bourse que de financer la croissance des entreprises et de leur permettre d’augmenter leur capital», souligne d’emblée Adil Douiri, fondateur et DG du groupe Mutandis, dans une déclaration pour Le360.

«Ces 300 millions de dirhams viennent financer un programme total de 700 millions de dirhams, comprenant d’une part, 300 millions de dirhams pour construire trois nouvelles usines à Berrechid et, d’autre part, 400 millions de dirhams pour acheter une belle société aux Etats-Unis qui nous permettra de bénéficier de la croissance de l’économie américaine», détaille le patron de Mutandis.

La «belle» société à laquelle fait référence Adil Douiri n’est autre que Season Brand LLC. En 2021, en effet, l’opportunité s’est présentée pour Mutandis d’entrer sur le marché américain par l’acquisition de la société Season, propriétaire d’une marque vieille de 100 ans et leader de la conserve de sardines haut de gamme sur le marché américain. Le montant de l’acquisition de Season s’est élevé à environ 400 millions de dirhams. L’OPV a ainsi pour but de financer partiellement l’acquisition de Season Brand LLC aux Etats-Unis, à travers le remboursement partiel, à hauteur de 200 millions de dirhams, de la dette bancaire levée à cet effet.

Selon le top management du groupe, au-delà des produits actuellement commercialisés sous la marque Season aux USA, les relations établies avec les chaînes de supermarchés américaines permettent également d’envisager l’élargissement des gammes de Season à d’autres produits, et donc un potentiel de croissance future pour Mutandis.

Pour ce qui est des trois usines en cours de construction, elles verront le jour au cours de l’année 2022. Elles doivent permettre au groupe de lancer de nouveaux relais de croissance, notamment dans l’hygiène et les produits alimentaires, et d’augmenter ses capacités de production. Avec ces trois nouvelles usines, Mutandis possèdera au total 11 sites de production, tous situés au Maroc.

Un premier dividende dès juillet 2022

Il est à noter que l’augmentation de capital de Mutandis porte sur l’émission de 1.250.000 actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au prix unitaire de 240 dirhams, soit un cours légèrement en-dessous du cours boursier moyen des derniers mois (à l'ouverture de la séance de ce lundi 24 janvier à la Bourse de Casablanca, l'action Mutandis valait 246 dirhams).

«Cette augmentation de capital est ouverte à tous. Elle n’est pas réservée aux anciens actionnaires. Tout le monde peut y souscrire», tient à préciser Adil Douiri, ajoutant que l’action donnera droit au dividende qui sera versée au mois de juillet, d’un montant usuel de 8,5 dirhams par action. «Cela ferait un rendement de 3,5% dès les six premiers mois de propriété de l’action», fait savoir le patron de Mutandis.

Concernant enfin les perspectives à court et plus long termes de Mutandis, le management du groupe note que l’année 2022 permettra d’intégrer le chiffre d’affaires de Season sur une année pleine, ce qui devrait offrir «une nette croissance du chiffre d’affaires consolidé du groupe par rapport à 2021 (plus de 2 milliards de dirhams prévu en 2022 contre 1,65 milliard de dirhams en 2021).

Par ailleurs, la diversité croissante des gammes de produits devrait permettre de renforcer plus encore la stabilité et la récurrence de l’activité. Enfin, avec l’acquisition de Season aux Etats-Unis, Mutandis offre une diversité d’expositions géographiques, c’est-à-dire qu’elle permet à l’actionnaire de bénéficier de la croissance économique dans des pays très divers, avance le management. Ainsi, les ventes de produits Mutandis sont réalisés désormais à environ 50% au Maroc, 20% aux Etats-Unis, 16% en Afrique, 10% en Europe et 4% dans le reste du monde.

La période de souscription est prévue du 31 janvier au 4 février 2022, à 15h30, inclus. Les actions de Mutandis seront ainsi en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse, membres du syndicat de placement.