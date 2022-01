© Copyright : DR

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de donner son feu vert pour l’augmentation de capital de Mutandis. La période de souscription est prévue du 31 janvier au 4 février 2022. Le prix de l’action est fixé à 240 MAD.

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé, vendredi 21 janvier 2022, le prospectus relatif à l’augmentation de capital de Mutandis par émission de 1.250.000 actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

La période de souscription est prévue du 31 janvier au 4 février 2022 à 15h30 inclus. Le prix de l’action est fixé à 240 dirhams. Les actions de Mutandis seront ainsi en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse, membres du syndicat de placement.

L’opération, motivée par la taille et les perspectives de développement de la société, a pour objectif de financer partiellement l’acquisition de Season Brand LLC aux Etats-Unis, à travers le remboursement partiel, à hauteur de 200 millions de dirhams, de la dette bancaire levée à cet effet, fait savoir le groupe.

L'augmentation du capital permettra également d’augmenter le flottant en bourse de la société et, aux investisseurs institutionnels et au grand public, d’accéder et/ou renforcer leur position dans le capital de la société.

Selon le top management du groupe industriel et commercial spécialisé dans les biens de consommation des ménages, l’opération vise, à l’exception des OPCVM monétaires et obligataires court terme, toutes les catégories d’investisseurs.

- Les personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère.



- Les personnes morales de droit marocain ou étranger n’appartenant pas aux catégories d’investisseurs qualifiés tels que définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et par l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n°03/19 modifiée et complétée par la circulaire n°02/20 de l’AMMC et justifiant de plus d’une année d’existence à la date de la souscription.



- Les investisseurs qualifiés de droit marocain tels que définis par l’article 3 de la loi n°44-12 et l’article 1.30 de la circulaire de l’AMMC n°03/19 modifiée et complétée par la circulaire n°02/20 de l’AMMC, hors OPCVM monétaires et obligataires court terme.



- Les investisseurs qualifiés de droit étranger tels que définis par l’article 1.30 paragraphe (c) de la circulaire de l’AMMC n°03/19 modifiée et complétée par la circulaire n°02/20 de l’AMMC.