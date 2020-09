© Copyright : Brahim Taougar Le360

Grâce à la diversité de sa gamme de produits, l’activité du groupe industriel au premier semestre 2020 ressort globalement stable, en dépit de la crise sanitaire. Le management demeure confiant quant aux perspectives de l'année 2020 et à l'impact limité du Covid-19 sur ses réalisations financières.

Fondé par l'ex-ministre du Tourisme Adil Douiri, le groupe industriel, désormais coté à la Bourse de Casablanca, vient de dévoiler ses indicateurs d’activité pour le premier semestre 2020. Mutandis a su faire preuve d’une certaine résilience face à cette crise sanitaire exceptionnelle, affichant un chiffre d’affaires consolidé parfaitement stable par rapport au premier semestre 2019, à 683 millions de dirhams.

La diversification de la gamme de produits fabriqués et commercialisés par Mutandis a été bénéfique. Ainsi, le bon comportement des activités «détergents» et «produits de la mer» ont compensé le recul des branches «jus de fruits» et «bouteilles alimentaires».

Dans les détergents, les marques de Mutandis réalisent une bonne performance de +11%, en dépit des fermetures des souks et de certains épiciers pendant la période du confinement. Dans les produits de la mer, les ventes de conserves de sardines, ainsi que les ventes de produits accessoires et déchets s’affichent en hausse (respectivement +5% et +20%), malgré les perturbations de la production consécutives au confinement des pêcheurs de la pêche côtière et aux mesures de distanciation sociales mises en œuvre dans les usines.

A contrario, le chiffre d’affaires des bouteilles alimentaires s’affiche en forte baisse de -34%. Cette variation s’explique par une baisse de -20% des volumes, en raison du confinement sanitaire et de la fermeture des hôtels, cafés et restaurants. Quant aux ventes de jus de fruits, elles ont reculé pendant la période de confinement du fait de l’arrêt de la consommation hors domicile, après un premier trimestre en forte hausse. Les marques propres du groupe sont à -2% au Maroc, à +10% à l’export et à -32%, s’agissant des ventes aux compagnies aériennes.

L’Excédent brut d’exploitation (EBE) consolidé du premier semestre s’établit à 105 millions de dirhams, stable par rapport au premier semestre 2019. Les marges sur coûts variables s’améliorent sur la quasi-totalité des gammes grâce à la baisse des prix de certains intrants et à un cours de change favorable aux exportations de produits de la mer, explique le management de Mutandis dans un communiqué financier. Cette amélioration est compensée par une légère hausse des investissements en marketing et par la poursuite de la densification de la flotte de distribution.

Au final, le résultat net courant affiche une baisse de -11% pour atteindre 37 millions de dirhams. La stabilité de l’EBE et du résultat financier est compensée par la hausse des amortissements consécutive aux programmes de développement initiés en 2019 et poursuivis en 2020, précise le groupe. Le résultat net consolidé (part du groupe) incluant les éléments non récurrents est en baisse de -12%, à 33MDH à cause de la contribution du groupe au fonds spécial Covid-19.

Mutandis avait contribué à ce fonds en mars dernier, avec un don de 10 millions de dirhams.

En termes de perspectives, le management se dit confiant pour le reste de l’année 2020, avec des indicateurs financiers pour l’année 2020 similaires à ceux de 2019, dans une fourchette de plus ou moins 5%. Il compte aussi poursuivre les investissements conformément au budget annuel, augmenter l'effort marketing dans un contexte de baisse des tarifs des médias, et poursuivre la densification de la flotte de distribution.

Le groupe a également décidé de maintenir la distribution d’un dividende au titre de l’année 2019 de 8,5 dirhams par action, contre 7,5 dirhams un an auparavant. Ce dividende a été payé le 20 juillet 2020.