Kiosque360. Le secteur des assurances mise gros sur 2022. Selon la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR), plusieurs chantiers prioritaires seront mis en œuvre l’année prochaine. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui Le Maroc.

L’année 2022 sera celle de la sérénité dans le secteur des assurances, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce mardi. Le journal indique ainsi que, selon les opérateurs, l’année 2021 aura été celle de la relance, alors que 2020 a été celle de la résilience. «Avec beaucoup d’assurance, nous restons convaincus que l’année 2022 sera celle de la sérénité nécessaire pour réussir les chantiers initiés par la FMSAR et l’ensemble de ses membres sur des sujets divers et variés, avec pour finalité d’accompagner le développement économique et social de notre Royaume», souligne la Fédération marocaine des sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR).

Notons que, parmi les chantiers importants, figure l’accélération de la transformation du secteur des assurances. Cette modernisation porte essentiellement sur la digitalisation des process dans l’objectif d’accompagner les assurés et les bénéficiaires de prestations. Pour accélérer ce mouvement, la FMSAR et ses membres œuvrent, avec l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), pour identifier l’ensemble des leviers qui permettraient d’accélérer la transformation digitale du secteur marocain de l’assurance.

«Trois actions majeures ont été identifiées dans ce sens. Bénéficiant d’un accompagnement de l’International Finance Corporation (IFC), la première action vise, selon la FMSAR, à définir les orientations stratégiques et la feuille de route pour la numérisation de l’assurance. Une action qui s’articule autour d’une approche structurée basée sur l’analyse de l’environnement réglementaire et juridique, ainsi que sur celle de l’état de l’art en matière de numérisation», précise Aujourd’hui Le Maroc. La deuxième action se base sur une étude conjointe entre l’ACAPS et la FMSAR en vue de distribuer des produits à l’ère du digital. Ainsi, cette étape qui vient de s’achever consiste à mettre en place les prérequis réglementaires et les conditions idoines pour permettre un développement harmonieux de la vente par ce canal. La FMSAR indique que, parmi ses divers objectifs, figurent la protection de l’assuré, l’amélioration de la relation client et de la qualité des services offerts, ainsi que l’élargissement de la couverture pour accompagner la Stratégie nationale de l’inclusion financière. La troisième action identifiée consiste à mettre en place les prérequis nécessaires pour la dématérialisation de l’attestation de l’assurance automobile à moyen terme.

Le quotidien fait également remarquer que les assureurs se déclarent prêts à accompagner l’élargissement de la couverture médicale à 22 millions de Marocains, et ce en renforçant l’offre en complémentaire et en couverture «gros risques». «Notons que le secteur de l’assurance accompagne de manière dynamique la transformation structurelle des différents ponts de l’économie nationale. Parmi les faits marquants du secteur au titre de l’année 2021, on cite l’achèvement du dispositif réglementaire dont dépend le déploiement de l’assurance Takaful au Maroc, notamment par la publication de l’arrêté du ministère de l’Economie et des finances au Bulletin officiel (N° 7029 du 11 octobre 2021) et de la circulaire de l’ACAPS (N°7033 du 25 octobre 2021)», conclut Aujourd’hui Le Maroc.