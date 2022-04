Rencontre entre Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, et David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, le 23 mars 2022, à Rabat.

© Copyright : MEF

Une délégation marocaine conduite par la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a eu d’intenses activités à Washington à l’occasion des travaux des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Tenu du 20 au 24 avril, ce conclave a accueilli une série de rencontres importantes, notamment la réunion du Comité de développement conjoint du GBM et du FMI et les réunions du Groupe consultatif africain avec le président du GBM, David Malpass et la Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

En sa qualité de présidente du groupe de pays au sein du Comité de développement, constitué, outre du Maroc, de l’Afghanistan, l’Algérie, le Ghana, l’Iran, le Pakistan et la Tunisie, Nadia Fettah Alaoui a souligné «l’importance de recourir à la numérisation pour promouvoir une croissance vigoureuse et inclusive d’une part, et de mettre en œuvre une action collective urgente pour remédier à la crise de la dette qui se profile dans les pays en développement, d’autre part», indique un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances parvenu hier, dimanche 24 avril 2022 à la MAP.

La ministre a également présidé les réunions du Groupe consultatif africain avec la directrice générale du FMI et le président du GBM, tenues respectivement les 21 et 22 avril 2022.

Lors de ces réunions, Nadia Fettah Alaoui, en tant que présidente du Caucus africain pour l’année 2022, a mis l’accent sur les défis auxquels sont confrontés la plupart des pays du continent notamment le surendettement, l'insécurité alimentaire, les fragilités et l’adaptation aux changements climatiques, lesquels se sont accentuées, a-t-elle dit, par le déclenchement de la crise ukrainienne et son impact sur les prix des produits énergétiques et alimentaires.

A cet égard, la ministre de l’Economie et des Finances a salué les initiatives des institutions de Bretton Woods pour aider les pays fragiles à revenue faible et intermédiaire à faire face à ces défis, tout en appelant ces deux institutions, compte tenu de leur positionnement de référence, à un «réexamen de l'architecture financière mondiale actuelle pour l'adapter aux besoins spécifiques de financement du développement des pays africains».

En marge de cet événement, la ministre de l’Economie et des Finances a tenu une réunion avec la directrice générale du FMI, avec la participation en mode virtuel du Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri.

Lors de cette rencontre, Nadia Fettah Alaoui a mis en avant la volonté du gouvernement marocain de poursuivre la dynamique des réformes engagées par le Royaume, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier le programme de généralisation de la protection sociale, le plan de relance économique et la réforme du secteur des établissements et entreprises publiques.

La ministre a également salué les initiatives lancées par le FMI, sous le leadership de Kristalina Georgieva, afin de mieux répondre aux besoins de financement des pays en développement, a ajouté le communiqué.

Dans le même ordre d’idée, tout en saluant les efforts du FMI, le Wali de Bank Al-Maghrib a rappelé la stratégie nationale d’inclusion financière «en tant que véhicule d’intégration économique ciblant particulièrement les femmes, les jeunes et les très petites entreprises».

Kristalina Georgieva a, pour sa part, félicité le Maroc pour la réussite de la campagne de vaccination menée pour faire face à la pandémie, et salué la stratégie proactive du Royaume en matière d’atténuation des effets de la crise et de relance économique.

Par ailleurs, la ministre de l’Economie et des finances a tenu des réunions bilatérales avec d’autres responsables du GBM et du FMI.

Lors de la réunion avec le Directeur général des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenburg, les échanges ont porté notamment sur les relations de coopération avec le GBM et son rôle dans la dynamique économique et sociale du Maroc.

La rencontre avec le Directeur général de la Société financière internationale (SFI), Makhtar Diop, a été consacrée au rôle du financement privé dans la stratégie de développement du Royaume. A cet égard, la ministre a invité la SFI à renforcer son appui financier et technique pour accompagner les efforts du gouvernement en matière de financements innovants et d’amélioration des conditions d’accès au marché.

Lors de l'entrevue avec la Secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Vera Songwe, les discussions ont porté principalement sur les défis auxquels sont confrontés les pays africains dans le contexte de la crise actuelle.

L’entretien avec la Vice-présidente et secrétaire général du groupe de la Banque mondiale, Diariétou Gaye, a été l’occasion de discuter de l’état d’avancement des préparatifs pour l’organisation des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI qui se dérouleront en octobre 2023 à Marrakech.

A cet égard, Nadia Fettah a réitéré l’engagement du Royaume à assurer la réussite de ce grand événement.

En tant que pays hôte de l’édition d’octobre 2023 des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, plusieurs séquences phares ont permis la promotion de l’attractivité économique et culturelle du Maroc au sein des deux institutions, basées à Washington, notamment à travers des stands d’information, des performances musicales et des dégustations des saveurs de la gastronomie marocaine.

Ces actions de promotion ont connu une importante affluence de la part des participants à ces Réunions du printemps qui ont pu ainsi découvrir les nombreux atouts économiques et culturels du Royaume, en avant-goût des Assemblées de l’année prochaine.