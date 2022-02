© Copyright : DR

Kiosque360. Le secteur reprend des couleurs après une année 2020 plombée par la crise sanitaire. Selon les données du ministère en charge de l’artisanat, le chiffre d’affaires est reparti à la hausse en 2021. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Les ventes à l’export des produits artisanaux reprennent après une année 2020 marquée par une inflexion (-25%), et un coup d’arrêt lié à la crise sanitaire et économique de la Covid, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi.

Le quotidien souligne ainsi que le chiffre d’affaires est reparti à la hausse en 2021, enregistrant une valeur dépassant les 893 millions DH, soit un taux d’accroissement de 50% par rapport à l’année 2020. Notons que par comparaison à la période pré-pandémie (2019), les exportations d’artisanat avaient enregistré de fortes progressions à travers un taux d’accroissement de 13%.

«La poterie et le tapis arrivent toujours en tête des exportations. Le tapis a ainsi connu un réel regain de croissance, affichant une progression de 67% en glissement annuel, après deux années consécutives de régression. Des croissances très nettes ont également été enregistrées pour les produits en fer forgé, de vannerie, de poterie et pierre, qui ont vu leurs exportations augmenter respectivement de 95%, 91% et 74%», note-t-on.

Il y a lieu de signaler aussi une évolution très prometteuse pour la dinanderie. Aussi, d’autres familles de produits ont enregistré des croissances plus modestes, telles que la maroquinerie (17%), la bijouterie (6%) ou encore les couvertures (1%).

Aujourd’hui Le Maroc indique de même qu’en termes de parts de chiffre d’affaires à l’export, trois familles de produits pèsent pour plus de la moitié des exportations totales (56%). Il s’agit de la poterie et pierre, du tapis et de la vannerie (respectivement 29%, 14% et 12%).

Force est de remarquer que c’est l’Australie qui s’est démarquée en 2021 parmi les marchés demandeurs des produits artisanaux marocains, avec un accroissement de 115% en comparaison avec 2020. «Le marché africain a aussi fait l’objet d’une croissance remarquée, en enregistrant un taux de croissance de 68%. Le Sénégal totalise la moitié des exportations vers l’Afrique (51%), suivi du Nigeria (19%) et l’Afrique du Sud (15%). L’Amérique du nord n’est pas en reste en termes d’évolution (58%), avec des parts de marché qui atteignent 96% pour les USA et 4% pour le Canada. Le marché européen, dont le glissement annuel a été modéré durant ces dernières années, affiche un regain d’intérêt pour les produits artisanaux marocains», détaille-t-on.

Aujourd’hui Le Maroc fait remarquer qu’en termes de parts dans les exportations globales, Casablanca et Marrakech continuent de constituer les locomotives à l’export de l’artisanat marocain, avec des parts respectives de 46% et 31%. On note que Fès se positionne plus loin avec une part de 11%, ainsi que Tanger avec 5%.