Kiosque360. Afin de renforcer la dynamique du secteur aquacole, Agadir Haliopôle Cluster lance un appel à manifestation d’intérêt pour l’accompagnement de projets innovants dans le domaine de la pêche, de l’industrie de transformation et de l’aquaculture.

Face à l’impact de la crise sanitaire, le développement et l’émergence d’entreprises à caractère innovant s’avèrent être la démarche idoine pour améliorer la compétitivité du secteur aquacole dans la région Souss-Massa, vu les contraintes qui pèsent sur ces différents acteurs, explique Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce mardi 10 octobre. C’est du moins, à l'heure actuelle, le crédo de l’entité «Agadir Haliopôle Cluster» qui estime que l’innovation demeure un levier incontestable de la croissance, du développement et de la création de valeur dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture au Maroc.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Agadir Haliopôle Cluster lance un appel à manifestation d’intérêt pour l’accompagnement de projets innovants dans le domaine de la pêche, de l’industrie de transformation et de l’aquaculture. "Dernier délai pour postuler: le 30 novembre. L’objectif est d’encourager l’entrepreneuriat dans sa dynamique d’innovation et de concrétiser des projets novateurs dans le secteur de la pêche, de l’industrie de pêche et de l’aquaculture". Cet appel s’adresse aux différents porteurs de projets afin de les aider à affiner leurs idées, d'identifier leurs besoins en R&D et de les accompagner sur le plan technique et financier pour la concrétisation de leurs projets», explique Aujourd’hui Le Maroc.

Notons que cette initiative vise à accompagner l’essor que connaît le secteur de l’aquaculture au niveau de la région Souss-Massa, qui aspire à devenir un véritable pôle en la matière. Aujourd’hui Le Maroc souligne que la superficie consacrée à l’aquaculture au niveau de cette région est évaluée à plus de 4.000 ha, répartis sur 4 zones dédiées à la mise en place de projets de pisciculture pour l’élevage de 3 espèces marines, à savoir: les coquillages, les algues marines et les poissons.

«La première zone se situe entre Imessouane et Tamri (nord de la ville d’Agadir) et est dédiée à la création de 48 unités d’élevage des coquillages, soit une superficie de 15 ha pour chaque unité. Quant à la seconde zone, située également au nord de la ville d’Agadir, entre Cap Ghir et Tamraghte, elle a été consacrée à la création de 48 unités de production de poissons, avec une superficie de 25 ha pour chaque unité, outre la mise en place de 42 unités d’élevage de coquillages d’une superficie de 15 ha pour chaque unité», précise le journal. Par ailleurs, sur le littoral de la zone de Tifnite-Oued Massa relevant de la province de Chtouka Aït Baha, ce financement concerne la mise en place d’une troisième zone dédiée à la création de 72 unités, dont 48 unités d’élevage de coquillages et 24 dédiées aux algues marines, avec une superficie de 15 ha pour chaque unité. «Concernant la quatrième zone, elle est située entre Oued Massa et Sidi Boulefdayel (province Chtouka-Aït Baha) sur une superficie totale estimée à 1.080 ha, répartie sur 72 unités de production de coquillages», conclut Aujourd’hui Le Maroc.