© Copyright : DR

Kiosque360. L’Agence nationale des ports (ANP) veut mettre l’efficacité énergétique au cœur du fonctionnement des ports du Royaume. Une étude concernant 16 ports est ainsi en cours. Le but est d’évaluer le niveau de performance énergétique des ports et d’analyser les insuffisances et leurs causes afin de proposer des actions correctives.

L’ANP (Agence nationale des ports) travaille actuellement sur l’opportunité de l’intégration des énergies renouvelables dans les ports sous sa gestion, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication du jour. Le quotidien indique que l’objectif de l’agence est de mettre en œuvre des projets en phase avec l’efficacité énergétique et de promouvoir davantage les technologies dans l’éclairage et la gestion intelligente du réseau électrique.

Dans ce sens, une étude concernant 16 ports est en cours. Il s’agit des ports de Ras Kebdana, Sidi Hssain, Al Hoceima, Cala Iris, Jebha, Chmaala, Marina Smir, Tanger Ville, Asilah, Larache, Sables D’or, El Jadida, Jorf Lasfar, Souiria Lakdima et Imesouane. Son but est d’évaluer le niveau de performance énergétique et d’analyser les insuffisances et leurs causes pour proposer des actions correctives.

«Parallèlement, un benchmark international sur les ports alimentés en énergies renouvelables sera effectué. Il comprendra, entre autres, le mode de gestion du réseau électrique au niveau des ports choisis et les actions prises pour la reconversion vers les énergies renouvelables afin de subvenir aux propres besoins en énergie électrique», note Aujourd’hui Le Maroc qui ajoute que, pour sa faisabilité, l’intégration des énergies renouvelables inclut le dimensionnement du parc de la production de l’énergie renouvelable, l’évaluation des superficies des terrains et l’élaboration des plans d’implantation des équipements, ainsi que la possibilité d’exporter de l’énergie produite dans et vers le réseau des gestionnaires et producteurs nationaux de l’électricité.

Soulignons que cette étude devra également englober l’analyse de l’apport attendu de l’introduction des technologies vertes (LED-photovoltaïque par exemple) adaptées au site portuaire et que cette démarche sera accompagnée de l’analyse de l’impact économique, financier et environnemental de l’introduction de l’énergie renouvelable. «Les ports marocains s’inscrivent dans la logique du développement durable. L’Agence nationale des ports dit faire de l’efficacité énergétique l’une de ses préoccupations majeures pour participer aux efforts déployés par le Maroc dans la diversification des sources d’énergie et ainsi opter pour les énergies renouvelables, plus propres et en alignement avec les conditions naturelles des sites portuaires.

Pour optimiser la consommation en énergie, l’ANP avait d’ailleurs annoncé la mise en place de photovoltaïque dans les ports lui relevant », précise le journal. Force est de noter que ce projet consiste en la fourniture, l’installation et la mise en service de 120 lampadaires de panneaux photovoltaïques au niveau des ports du Maroc. Aujourd’hui Le Maroc assure que, plus globalement, les enjeux et les impacts des activités de la communauté portuaire sur l’environnement concernent principalement la protection de la biodiversité, la gestion des déchets polluants ou encore l’impact des activités sur l’eau et la faune sous-marine.