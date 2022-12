© Copyright : DR

Le cabinet d'audit et de conseil Fidaroc Grant Thornton que préside Faïçal Mekouar, ancien vice-président de la CGEM, réalisera une étude pour la création d’un Observatoire de l'investissement, pour le compte du ministère délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques.

La mission de la réalisation d’une étude pour la création à venir d’un Observatoire de l'investissement, pour le compte du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques, a été confiée au cabinet d'audit et de conseil Fidaroc Grant Thornton, que dirige Faïçal Mekouar, ancien vice-président de la CGEM.

Dans cet objectif, un appel d’offres a été lancé le 20 octobre dernier, par ce département ministériel que dirige Mohcine Jazouli. En tout, cinq cabinets ont y ont répondu, dont Capital RH, Mazars audit et conseil, SIS-Consultants et SMG2E et Fidaroc Grant Thornton, qui a donc remporté ce marché de l'Etat le 14 décembre 2022.

Cette future instance qu'est l'Observatoire de l'investissement consiste en un dispositif de veille qui accompagnera la mise en œuvre de la politique nationale d'investissement et à mesurer son évolution, dont sa répartition entre les entreprises publiques et privées (nationale, internationale et celles initiées par les MRE), par secteur d'activité et selon leur ancrage territorial.

Fidaroc Grant Thornton aura donc pour mission de définir la stratégie sur laquelle l’Observatoire de l’investissement s'appuiera, en lui définissant une feuille de route détaillée, et en identifiant des indicateurs que cette instance produira, dont ses analyses prédictives.