© Copyright : DR

Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP) constituent un acteur majeur dans le modèle de croissance du Maroc, comme en témoignent leurs principaux indicateurs de performance.

Le secteur des EEP occupe une place importante dans le processus de développement socio-économique du pays. Ses apports en termes d'investissements stratégiques, d’infrastructures et de services publics et de rayonnement économique du Maroc à l’échelle régionale. Ce portefeuille étatique est composé de 225 Etablissements Publics et 43 Entreprises Publiques à Participation Directe du Trésor. Ces organismes détiennent 492 Filiales ou Participations publiques indirectes.

Ce portefeuille étatique a pourtant enregistré, en 2019, des performances en demi-teinte. Le chiffre d'affaires du secteur des EEP a connu une augmentation de 5%, s’établissant à 253 milliards de dirhams en 2019. Quant à la valeur ajoutée, elle a atteint près de 85 milliards, soit une progression annuelle de 4,3%.

Néanmoins, les résultats d'exploitation bénéficiaires du secteur des EEP dépassent à peine les 21 milliards de dirhams, en 2019, enregistrant une baisse de 14% par rapport à l’année d’avant. De même, les résultats nets ont connu un recul de 24% sur la même période pour se situer à 10,8 milliards.

© Copyright : Rapport sur les Etablissements publics - PLF2021