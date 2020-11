© Copyright : DR

Quelque 55.488 fonctionnaires partiront à la retraite pour limite d’âge lors des cinq prochaines années, dont près de 9.000 dès cette année.

La structure démographique des fonctionnaires montre, qu’au Maroc, les fonctionnaires ne sont plus tout jeunes. En effet, selon le rapport sur les ressources humaines de l’administration accompagnant le projet de loi de Finances 2021, les jeunes fonctionnaires ayant moins de 35 ans constituent seulement 25% de l’effectif global des fonctionnaires civils de l’Etat. En face, les fonctionnaires de plus de 50 ans sont largement les plus représentés, avec plus du tiers de l’effectif global (33,8%).

D’un département ministériel à un autre, la structure des effectifs des fonctionnaires par tranche d’âge diffère fortement. Ainsi, au sein du ministère de l’Education nationale, dont les effectifs sont, rappelons-le, les plus fournis, les fonctionnaires âgés de plus de 50 ans représentent près de 40%, tandis que les moins de 30 ans ne sont que 4% du total. Le constat est le même pour le département des Finances, où les plus de 50 ans représentent 37% des effectifs du ministère, et pour le département de la Justice (36%).



Cette proportion élevée de fonctionnaires relativement âgés n’est pas sans poser de problèmes au système de la fonction publique au Maroc, puisqu’elle a tendance à alourdir la masse salariale. En même temps, cette situation constitue une opportunité pour mener à bien un reprofilage des effectifs, et une atténuation des dépenses de personnels, à travers le flux de départs à la retraite.



Suite au relèvement de l'âge de la retraite, de 60 ans à 63 ans, les prévisions réalisées par la Caisse marocaine des retraites (CMR), relèvent que 55.488 fonctionnaires partiront à la retraite pour raison de "limite d’âge" au titre des cinq prochaines années, dont près de 9.000 dès cette année.

Entre les postes qu’il faudra nécessairement remplacer, notamment dans les secteurs sociaux, et ceux dont il faudra se passer pour soulager la masse salariale, le gouvernement devra faire les bons arbitrages. Une occasion en or qu’il ne faudra pas rater.