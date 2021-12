© Copyright : Canva

Les plateformes de démonstration Al Moutmir d’olivier ont enregistré, au titre de la campagne 2020-2021, une augmentation du rendement à l’hectare de plus de 30% par rapport aux rendements réalisés par les agriculteurs au niveau des parcelles témoins, indique le groupe OCP.

Les plateformes de démonstration Al Moutmir d’olivier, au nombre de 1.506 et qui sont réparties sur 27 provinces, ont touché l’ensemble des variétés, types de conduite (bour, irrigation gravitaire et irrigation localisée) et mode d’exploitation (extensif et intensif) existants dans les différents bassins de production à l’échelle nationale.

Selon les dernières données dévoilées par le groupe OCP, ces plateformes de démonstration d’olivier ont enregistré une augmentation du rendement à l’hectare de plus de 30% par rapport aux rendements réalisés par les agriculteurs au niveau des parcelles témoins. Le rendement moyen enregistré au niveau des PFD a été de plus de 6,1 T/ha, tandis que les parcelles témoins ont enregistré un rendement moyen de plus de 4,7 T/ha.

La conduite technique améliorée ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies notamment les produits de spécialité ont contribué d’une façon remarquable à l’amélioration du poids et du calibre du fruit à hauteur de 11% par rapport aux parcelles témoins. Concernant le taux d’huile, les plateformes de démonstration ont enregistré une amélioration de plus de 18% par rapport aux parcelles témoins, fait savoir le groupe.

Du point de vue de la marge bénéficiaire, le programme de production intégré adopté dans les plateformes de démonstration a abouti à une amélioration de l'ordre 40%.