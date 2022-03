Aït Melloul: premier symposium Maroc-Israël sur l’eau, l’agriculture et la pisciculture

L’agriculture constitue un véritable levier économique pour le Souss-Massa et un vecteur d’intégration pour la population locale.

La Chambre de commerce et d'industrie Maroc-Isräel (CCIMI), en partenariat avec la région Souss-Massa, organise ces mercredi 16 et jeudi 17 mars, le premier symposium Maroc-Israël sur l’eau, l’agriculture et la pisciculture à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Aït Melloul.

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie Maroc-Israël (CCIMI), en partenariat avec la Région Souss-Massa, le premier symposium Maroc-Israël sur l’eau, l’agriculture et la pisciculture, qui aura lieu les 16 et 17 mars à Aït Melloul, verra la participations de plus de 250 personnes: des entrepreneurs, des représentants d’entreprises, de laboratoires et d’instituts de recherche provenant du Maroc et d’Israël. Tous prendront part à cet événement qui a pour objectif de propulser des partenariats potentiels en recherche et développement, entre universités et producteurs. Ce symposium vise aussi à identifier des opportunités communes avec les start-ups de l’agro-tech et les investisseurs potentiels israéliens. Maroc-Israël: pour la coopération agricole, ce sera les avocats pour commencer Les producteurs de la région Souss-Massa auront également l’occasion d’étudier les nouvelles orientations de la gestion de l'eau et l’optimisation de l’irrigation. L’agriculture constitue un véritable levier économique pour Souss-Massa et un vecteur d’intégration pour la population locale. Avec un PIB régional de 17,3%, et un total 451.165 ha de terres cultivées dont 106.664 ha, équipés en système d'irrigation au goutte-à-goutte, la région est considérée comme la première région primeuriste et agrumicole du pays.

Par Majda Benthami