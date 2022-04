© Copyright : DR

Dans un communiqué, la compagnie low cost Air Arabia Maroc annonce le lancement de deux nouvelles lignes directes au départ de Casablanca et Tanger et à destination de Séville. Ces nouvelles dessertes seront effectives à partir du 20 juin 2022.

Séville vient s’ajouter à la liste des villes espagnoles opérées par Air Arabia après Barcelone, Madrid, Malaga, Majorque, Bilbao, Valence et Murcia.

Les vols au départ de Casablanca et en partance pour Séville sont prévus à partir du 20 juin 2022 tous les lundis et jeudis, respectivement à 07h00 et à 20h20 (heure locale), précise le communiqué.

Quant aux vols retour, ils seront opérés tous les lundis et jeudis à 09h55 et à 23h20 (heure locale) depuis l’aéroport de Séville.



Les vols au départ de Tanger et en direction de Séville sont programmés à partir du 22 juin 2022, tous les mercredis, jeudis et dimanches, respectivement à 09h55, 17h05 et 22h00.

Quant aux vols retour, ils seront opérés les mêmes jours à 09h50, 17h05 et 22h00, depuis l’aéroport de Séville.