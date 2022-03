© Copyright : Air Arabia

La compagnie aérienne Air Arabia Maroc a lancé hier, dimanche 27 mars 2022, une nouvelle liaison directe à destination de Barcelone et au départ d'Oujda, à raison de deux vols par semaine.

Air Arabia a opéré hier, dimanche 27 mars, son premier vol direct entre Barcelone et Oujda. Après Fès, Tanger, Nador et Casablanca, cette ligne vient s’ajouter aux quatre autres lignes offertes par la compagnie aérienne reliant le Maroc à Barcelone.

Dans le détail, les vols au départ d'Oujda et en partance pour Barcelone sont prévus tous les vendredis et dimanches à 10h50 (heure locale), précise la compagnie aérienne dans un communiqué.

Quant aux vols retour, ils seront opérés tous les vendredis et dimanches à 10h25 (heure locale) depuis l’aéroport de Barcelone.

Les clients de la compagnie pourront désormais réserver leurs vols directs entre Oujda et Barcelone à partir du site web d'Air Arabia, en contactant le centre d'appels ou les agences de voyage agréées, indique ce même communiqué.

Air Arabia rappelle à ses clients que le port du masque est obligatoire sur tous ses vols et que ceux-ci doivent se conformer aux conditions et exigences des pays de départ et de destination. Les informations au sujet de ces restrictions sont disponibles sur le site de la compagnie et sur les sites des autorités locales des pays de destination et de départ.