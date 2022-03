© Copyright : DR

A l’approche du mois de ramadan, le prix au kilogramme des oranges a connu des hausses comprises entre 1,50 et 3 dirhams, sur différents marchés du Royaume, notamment ceux de Casablanca. En voici les raisons.

A Casablanca, un kilogramme d’oranges se négocie entre 3,50 et 5 dirhams, après que son prix initial ne dépassait pas 2,5 dirhams. Selon des vendeurs de fruits et légumes, interrogés par Le360, cette hausse s’explique par l’augmentation du prix de cet agrume au niveau des marchés de gros. Celui-ci est passé de 1,2-2 dirhams à 4 dirhams le kilo.

Selon Abderrazak Chebbi, secrétaire général de l'Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca, le prix des oranges varie en fonction de la variété et de la qualité du produit, précisant ainsi que le prix de gros de la Navel, en provenance de Béni-Mellal, oscille entre 2 et 2,5 dirhams, tandis que celui en provenance du Gharb varie entre 2,5 et 2,8 dirhams, au moment où celui en provenance d’Agadir s’élève à 3 dirhams.

Ce même interlocuteur a souligné que l'orange Navel fait partie des produits qui ne sont pas beaucoup consommés pendant le ramadan, contrairement aux oranges à jus, qui sont actuellement vendues à 2,5 dirhams le kilo.

Pour le secrétaire général de l'Association du marché de gros des fruits et légumes de Casablanca, le prix des oranges à jus ne sera pas orienté à la hausse, du fait d'une production abondante.

Quant aux prix de détail des oranges qui ont connu une hausse dernièrement, Abderrazak Chebbi fait savoir que cela est principalement dû à la multiplicité des intervenants qui s’accordent au passage des marges jugées parfois isolantes et à la libéralisation des prix.