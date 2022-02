Le Maroc accorde une grande importance à son agriculture et entend dynamiser le secteur. C’est ainsi, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 22 février, que le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts s’active au développement de divers programmes de formation professionnelle agricole. Parmi eux, quatre programmes de formation professionnelle agricole (initiale) et cinq programmes de formation professionnelle qualifiante, et ce dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement agricole nommée «Génération Green 2020-2030», qui accorde une importance majeure à la valorisation de l’élément humain. On apprend que la première formation concerne la topographie, les eaux et forêts, l’apiculture et la polyculture-élevage, alors que la deuxième englobe l’élevage équin, la collecte de lait, la boucherie, les conducteurs d’engins agricoles et opérateurs de volaille.

Ces programmes seront élaborés au niveau de la Direction de l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche. D’ailleurs, celle-ci a mis en place une feuille de route permettant de s’inscrire dans ladite stratégie. «Il s’agit en particulier d’offrir une formation au profit de 150.000 lauréats afin de procurer au marché du travail une main-d’œuvre qualifiée capable de contribuer au développement socioéconomique souhaité à l’horizon 2030», note-t-on. Aujourd’hui Le Maroc ajoute que la direction s’engage à revoir son offre de formation afin de la rendre plus diversifiée, performante et attractive et de couvrir toutes les filières de production en amont, c’est-à-dire le train technique de production et en aval (valorisation, transformation, logistique de distribution et marché), et ce à travers une démarche novatrice fondée sur une agriculture durable et respectant l’environnement.

«Le projet de restructuration et diversification de l’offre de formation professionnelle agricole est l’un des projets prioritaires de cette feuille de route, qui vise le renforcement du dispositif de formation pour une meilleure employabilité des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et l’agroalimentaire et l’élargissement de l’approche par compétences (APC) dans tous les établissements de formation professionnelle agricole», précise la direction. Force est de souligner que l’APC, dans l’ingénierie des dispositifs de formation, offre la meilleure réponse pour mettre à niveau et améliorer la qualification professionnelle des jeunes afin d’optimiser leur insertion socioprofessionnelle.

Notons que la stratégie «Génération Green 2020- 2030» met les jeunes au centre de ses préoccupations afin de garantir, à l’horizon 2030, l’émergence d’une nouvelle classe moyenne agricole en mesure de jouer un rôle important dans l’équilibre socio-économique du milieu rural. «En termes de chiffres, cette stratégie compte permettre à 400.000 familles d’intégrer la classe moyenne agricole. Plus encore, elle ambitionne d'asseoir la place de 690.000 ménages au sein de cette classe et créer une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Et ce n’est pas tout. Cette nouvelle stratégie anticipe la mobilisation et la valorisation d’un million d’hectares de manière à créer 350.000 emplois pour les jeunes», conclut Aujourd’hui Le Maroc.