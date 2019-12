© Copyright : DR

Activement recherché par la police, le directeur général adjoint du groupe Bab Darna, Othmane El Boukfaoui, a été arrêté en début de semaine à Abidjan, apprend Le360 de source sûre.

Fin de cavale pour le numéro 2 de Bab Darna. Othmane El Boukfaoui était l’homme de confiance du principal suspect dans cette affaire, à savoir le président fondateur de ce groupe immobilier, Mohamed El Ouardi, aujourd’hui derrière les barreaux.

En plus de sa fonction de directeur général adjoint du groupe, Othmane Boukfaoui s'était également vu confier le mandat de représentant de plusieurs sociétés filiales, notamment Rasmal Invest et Medi House, respectivement maîtres d’ouvrages des projets Medina Blanca et Parc de Bouskoura.



L’arrestation d'El Boukfaoui, chez sa sœur à Abidjan, est le fruit d’une étroite coopération entre les services sécuritaires du Maroc et de Côte d’Ivoire.

Le directeur général adjoint de Bab Darna est connu des services de l’ambassade du Maroc à Abidjan, et aurait même participé à une mission d’hommes d’affaires marocains en Côte d’Ivoire au cours de l’année 2019. Une information que nous n’avons, pour l’instant, pas pu faire confirmer auprès de l’ambassade du Maroc à Abidjan.

L'interpellation de Othmane El Boukfaoui porte à 7 le nombre d'individus arrêtés dans le cadre de cette affaire: Mohamed El Ouardi, le PDG du groupe, mais aussi son directeur commercial, sa directrice financière, un commercial et un comptable, en plus du notaire.