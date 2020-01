© Copyright : DR

C’est la deuxième convocation adressée en l'espace une semaine à l’épouse et à la fille aînée du principal suspect dans l’affaire Bab Darna, apprend Le360 de sources proches de l’enquête judiciaire.

Faisant l’objet de plusieurs plaintes pour escroquerie, l’épouse du promoteur immobilier Mohamed El Ouardi, groupe Bab Darna, O.I.F, ainsi que leur fille aînée, A.E.O, sont invitées à se présenter devant la police judiciaire.



Accusée d’être impliquée directement dans l’affaire Bab Darna, le nom de l’épouse de Mohamed El Ouardi a été cité par plusieurs plaignants. Elle aurait signé certains contrats de réservation établis par l’une des sociétés immobilières filiales du groupe Bab Darna.



Mieux encore, comme on peut le voir dans un document (voir ci-dessous) actant la nomination des membres du bureau dirigeant de l’amicale Sama Al Baida, l’épouse et la fille aînée du promoteur immobilier occupent respectivement les postes de trésorière et de trésorière-adjointe de ladite amicale. Figure égalemet sur la même liste le nom de la deuxième fille du promoteur immobilier, S.E.O, nommée secrétaire générale de l'amicale. S.E.O n'est autre que la responsable marketing et communication du groupe Bab Darna.



Mohammed El Ouardi, aujourd’hui derrière les barreaux, se serait servi du vide juridique dans le domaine des amicales pour escroquer ses victimes qui se comptent par centaines.

Selon certains contrats de réservation consultés par Le360, l’amicale Sama Al Baida a initié au moins deux projets «fictifs», à savoir Medina Blanca et Majorelle Garden, en déléguant la maîtrise d’ouvrage à Rasmal Invest pour le premier et à Medi House pour le second.

Les membres du bureau de l'amicale Sama Al Baida

