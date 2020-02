© Copyright : DR

Les avocats des principaux accusés avaient contesté par voie d’appel la décision d’incompétence prononcée par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ, le lundi 3 février dernier.

Saisie par les avocats des accusés, la chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca vient de confirmer la décision du juge d’instruction près le tribunal correctionnel de Aïn Sebaâ.

L’affaire Bab Darna prend désormais une nouvelle tournure judiciaire. Les faits reprochés au promoteur immobilier Mohamed El Ouardi et ses complices seront requalifiés, passant de délits à crimes, avec ce que cela signifie en termes d’aggravation des peines qui seront prononcées à l’issue du procès. Celles-ci peuvent aller jusqu’à 20 ans de prison ferme.

Environ une douzaine de projets immobiliers fictifs, tous standings confondus, ont été commercialisés par le groupe Bab Darna ces deux dernières années. Mohamed El Ouardi et ses nombreuses sociétés immobilières ne détiennent aucun des terrains sur lesquels devaient être bâtis ces projets. Ils laissent ainsi sur le carreau plus de 1.200 réservataires.

Des projections estiment le montant des avances non restituées par le groupe Bab Darna à plus de 400 millions de dirhams, sans compter les 80 millions de dirhams de créances bancaires en souffrance, révélées par le wali de Bank Al-Maghrib.

A ce jour, au moins six individus ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire: Mohamed El Ouardi, le PDG du groupe, mais aussi son directeur commercial, sa directrice financière, un commercial et un comptable, en plus du notaire.