Aéroports marocains: jusqu’à 75% de temps gagné avec le dépose-bagages automatisé

Airports of Morocco accélère la transformation du parcours passager avec le déploiement de nouvelles solutions technologiques. Après une première mise en service avec Royal Air Maroc à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, le dispositif Self Bag Drop entre dans une nouvelle phase de déploiement, cette fois à l’échelle nationale. L’objectif est de généraliser progressivement cette technologie dans les aéroports du Royaume, afin de réduire les temps d’attente, d’optimiser le traitement des bagages et d’offrir davantage d’autonomie aux voyageurs.

L’aéroport de Rabat-Salé constitue la première étape de cette généralisation. Six kiosques de dépose-bagages en libre-service viennent d’y être installés au Terminal 2, à destination des passagers de la compagnie Ryanair. Cette installation marque le passage à une logique de déploiement élargi, appelée à transformer durablement les opérations d’enregistrement dans les aéroports marocains.

Le principe est simple. Après leur enregistrement, les voyageurs déposent eux-mêmes leurs bagages en soute grâce à un parcours guidé et entièrement automatisé. Selon les estimations opérationnelles, cette technologie permettrait un gain de temps de 50 à 75%.

Lire aussi : Navigation aérienne: Airports of Morocco renforce sa gouvernance avec une nouvelle nomination

Près des deux tiers des flux de passagers des aéroports du Maroc sont désormais concernés par cette évolution. Cette proportion illustre le potentiel de transformation du dispositif et l’importance de son déploiement à l’échelle du réseau national.

Le Self Bag Drop vient compléter les autres chantiers engagés par Airports of Morocco, notamment la généralisation progressive de la carte d’embarquement mobile et le dispositif Pax Check. Ces solutions visent à simplifier chaque étape du parcours, de l’accès à l’aéroport jusqu’à l’embarquement, en s’appuyant sur des technologies éprouvées et des procédures plus fluides.

Airports of Morocco fait ainsi de la digitalisation un levier de performance, de qualité de service et d’amélioration de l’expérience des millions de voyageurs qui empruntent chaque année les aéroports du pays.