Navigation aérienne: Airports of Morocco renforce sa gouvernance avec une nouvelle nomination

Nabil Massali, nommé à la tête du pôle Navigation Aérienne, au sein d'Airports of Morocco

L’Office National des Aéroports poursuit la mise en œuvre de sa transformation avec la nomination de Nabil Massali à la tête du Pôle Navigation Aérienne.

Nabil Massali occupait auparavant les fonctions de directeur de l’Aviation Civile au sein du ministère du Transport et de la Logistique, un poste hautement stratégique au regard des enjeux de sécurité, de régulation et de développement du secteur aérien.

Ce parcours lui a permis d’acquérir une connaissance approfondie des exigences internationales, des dispositifs de supervision et des enjeux liés à la performance du système de navigation aérienne.

À la tête du pôle Navigation Aérienne, il aura pour mission de renforcer la performance du pôle et d’accompagner son évolution au regard des standards internationaux et des besoins futurs du trafic.

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La perspective des prochaines années avec la stratégie Aéroports 2030 renforce encore cet enjeu compte tenu de la dynamique de croissance du trafic attendu, du développement des dessertes internationales et des échéances majeures.

Airports Of Morocco compte ainsi inscrire la transformation des aéroports marocains dans une dynamique humaine, progressive et maîtrisée et investir dans les compétences nationales, valoriser les parcours engagés et structurer son action autour de profils capables d’anticiper les évolutions du secteur à l’échelle internationale.

Avec cette nomination, Airports Of Morocco poursuit la consolidation de ses expertises et de son dispositif de gouvernance pour préparer les prochaines étapes de la transformation du secteur aérien marocain.