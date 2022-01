© Copyright : DR

Kiosque360. L’optimisme est désormais de mise pour l’industrie aéronautique marocaine. Selon les opérateurs, la reprise est là et le Maroc a tous les atouts pour prendre sa part en 2022. Cet article est une revue de presse du journal Aujourd’hui Le Maroc.

Dans sa publication du jour, Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au secteur aéronautique. Le journal indique ainsi que le Maroc dispose de diverses plateformes industrielles de choix dans ce domaine. «Un atout que le pays compte préserver et renforcer en 2022», fait remarquer Aujourd’hui Le Maroc, ajoutant que cette volonté a été exprimée lors de la rencontre digitale pour le lancement de la troisième étape des journées économiques Maroc-France organisée le 20 janvier 2022 par la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) en partenariat avec la RAM.

On apprend que cette rencontre digitale vient en prélude des journées économiques qui se dérouleront du 23 au 25 mars 2022 à Toulouse. «A chaque étape des journées économiques, nous vous proposons d’associer une thématique, une filière, une région avec des entrepreneurs, pour mettre en avant le potentiel de créativité et de croissance des écosystèmes concernés, dans la recherche d’une fluidité des échanges entre le Maroc et la France», a noté Jean-Pascal Darriet, président de la CFCIM, cité par le journal.

Force est de remarquer que pendant la crise, le secteur aéronautique marocain a été résilient, notamment avec le lancement de plusieurs projets traduisant la confiance des industriels internationaux dans cet écosystème.

Pour le quotidien, il y a un vent d’optimisme qui souffle actuellement sur le secteur. «Dans cette perspective, la plateforme marocaine devrait bénéficier du contexte mondial favorable avec la remontée en puissance d’Airbus qui a signé un carnet de commandes bien rempli tout comme Boeing», a affirmé Saad Bendourou, chef de mission adjoint de l’ambassade du Royaume du Maroc en France.

Aujourd’hui Le Maroc souligne qu’avec Tanger Med, qui est le premier hub d’import-export en Afrique et en Méditerranée et qui est l’acteur majeur pour les grandes alliances maritimes mondiales, la plateforme aéronautique marocaine constitue une autre success story dans un secteur extrêmement exigeant en matière de qualité, de coûts de formation de la main-d’œuvre, d’investissement, de chaîne logistique ou de confiance des grands donneurs d’ordre.

Pour Karim Cheikh, président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), l’avenir reste prometteur pour le secteur. «En plus de la résilience dont a fait preuve le secteur aéronautique au Maroc, nous sommes sur une bonne trajectoire pour revenir au même niveau qu’avant la crise. Le Maroc a tous les atouts pour accompagner la reprise du secteur pour les PME», a-t-il assuré.

Sur les partenariats Maroc-France dans le secteur, Aujourd’hui Le Maroc fait observer que les entreprises françaises présentes au Maroc de manière générale ont pu grâce à leur implantation devenir plus compétitives à l’international en intégrant une croissance soutenue dans la durée, créant ainsi de la valeur et de l’emploi dans leurs bases respectives marocaines et françaises.

L’écosystème aéronautique au Maroc compte aujourd’hui 140 entreprises avec un chiffre d’affaires autour de 2 milliards de dollars à l’export, un nombre d’emplois directs atteignant 17.000 salariés dont 40% sont des femmes.