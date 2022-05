© Copyright : DR

Kiosque360. L’activité industrielle poursuit sa dynamique au mois de mars 2022 d’après l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib. Aussi, les Chefs d’entreprises «sont plutôt optimistes» pour le deuxième trimestre. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Le secteur de l’industrie pousuit ses bonnes performances. A l’exception de la branche «électrique et électronique», les autres branches d’activité enregistrent une production et des ventes positives d’après les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib, comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition du 2 et 3 mai.

Dans sa publication, Bank Al-Maghrib révèle une croissance des commandes pour l’ensemble des branches d’activité, ajoutant que ce n’est pas le cas pour les carnets de commandes. En effet, ces derniers sont à un niveau inférieur à la normale dans toutes les branches d’activité sauf pour le «textile et cuir» et la «mécanique et métallurgie» qui affichent un niveau normal.

Au regard de ce tableau, les Chefs d’entreprises sont «plutôt optimistes» pour le deuxième trimestre 2022, s’attendant «à une amélioration de l’activité malgré les incertitudes». Le journal précise que «28% des entreprises n’ont pas de visibilité quant à l’évolution de la production et 35% pour ce qui est des ventes».

Dans le détail, «l'agroalimentaire» enregistre un taux d’utilisation des capacités (TUC) de production de 68% au mois de mars 2022 et des ventes en hausse ainsi que des commandes en progression avec un carnet à un niveau inférieur à la normale. Aussi, «plus de 40% des entreprises déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de la production et des ventes pour les trois mois qui suivent».

Côté «textile et cuir», la production est en hausse et le TUC est de 71%, Bank Al-Maghrib indiquant que «les ventes auraient enregistré une augmentation dans l’ensemble des sous-branches à l’exception de l’«industrie textile» où elles auraient plutôt baissé».

En termes de perspectives, les Chefs d’entreprises prévoit une amélioration de la production mais une baisse des ventes durant les trois prochains mois. Et plus d’une entreprise sur cinq n’a pas de visibilité quant à l’évolution future de la production et des ventes.