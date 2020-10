© Copyright : DR

Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, maintient sa position dans le top 10 des dix meilleurs banquiers centraux selon le nouveau classement du magazine new-yorkais Global Finance.

Le magazine Global Finance a publié les noms des gouverneurs des banques centrales qui ont obtenu la note «A» ou «A-» dans son dernier rapport annuel, «Central Banker Report Cards 2020». Abdellatif Jouahri fait partie de la liste des 10 banquiers centraux les plus performants dans le monde (auxquels le rapport a attribué la note A).

- Australie: Philip Lowe

- Brésil: Roberto Campos Neto

- Bulgarie: Dimitar Radev

- Chili: Mario Marcel Cullell

- Koweït: Mohammad Yousef Al-Hashel

- Malaisie: Nor Shamsiah Mohd Yunus

- Maroc: Abdellatif Jouahri

- Pérou: Julio Velarde Flores

- Corée du Sud: Lee Ju-yeol

- Taiwan: Yang Chin-long

Le «Central Banker Report Cards», publié annuellement par Global Finance depuis 1994, classe les gouverneurs des banques centrales de plus de 90 pays-clés, en plus de l'Union Européenne, la Banque centrale des Caraïbes orientales, la Banque des Etats d'Afrique centrale et la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest.

Les notes sont classées sur une échelle de «A» à «F» et tiennent compte des performances réalisées au niveau de la maîtrise de l'inflation, de la réalisation des objectifs de croissance économique, de la stabilité monétaire et de la gestion des taux d'intérêt. («A» représente une excellente performance et «F» un échec total). D’autres critères, subjectifs ceux-là, sont également pris en considération dans l'élaboration de ce classement.