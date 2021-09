Morocco Foodex s’apprêter à lancer un pop-up store à New-York dans le but de promouvoir les produits agro-alimentaires et halieutiques made in Morocco, à destination des consommateurs sur le marché américain.

© Copyright : Morocco Foodex - Facebook

Du 25 au 29 septembre 2021, le Maroc invite les New-Yorkais à découvrir les riches saveurs des produits du Royaume dans un pop-up store dans le prestigieux quartier de Hudson Yards' Public Square & Gardens.

Ouvert au public de 13h00 à 18h00, le samedi 25 septembre, et de 11h00 à 18h00 les jours suivants, ce pop-up store présentera aux visiteurs le meilleur des produits marocains actuellement exportés vers les Etats-Unis, indique un communiqué de Foodex, établissement marocain de contrôle et de coordination des exportations.

La célèbre chef marocaine Lalla Mina, basée à Los Angeles, animera plusieurs ateliers de cuisine quotidiens. Les visiteurs pourront ainsi profiter de dégustations et recevoir des échantillons gratuits pour constater par eux-mêmes la qualité, la fraîcheur et le goût unique des produits marocains, souligne Foodex.

Ce pop-up store fera la promotion des produits du Royaume exportés auprès des consommateurs américains. Il vise à consolider les relations commerciales entre les deux pays, l'objectif étant d’attirer l’attention de ces consommateurs sur la diversité, la qualité des produits, la régularité et la capacité de production, le respect des normes sanitaires et la maîtrise du calendrier de production des entreprises établies au Maroc.

Les atouts naturels du Maroc rendent ses produits compétitifs au niveau international. Outre des conditions climatiques exceptionnelles assurant une large disponibilité des matières premières, le pays est une destination attractive pour les investissements étrangers. Il bénéficie également d'une politique agricole innovante et dynamique et d'une excellente position géographique qui en fait une plaque tournante majeure entre l'Europe et l'Afrique, fait observer la même source.

Le Maroc est devenu un partenaire agroalimentaire fort, fiable et stratégique pour les Etats-Unis. Avec les efforts géopolitiques actuels visant à rapprocher les deux pays et à favoriser de nouvelles opportunités commerciales, le Maroc est en passe de devenir une source de premier plan dans les exportations de produits agricoles et de fruits de mer vers les Etats-Unis.