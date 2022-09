© Copyright : Ministère de l'Agriculture

A l'occasion de sa visite dans la province de Figuig pour le lancement de plusieurs projets de développement agricole, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a pris connaissance du bilan du projet de développement de la filière du palmier dattier dans l'oasis de Figuig.

La superficie plantée en palmiers dattiers durant la période 2010-2019 a augmenté de 55%. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts dans un communiqué diffusé ce vendredi 23 septembre 2022. Cette annonce fait suite au lancement et à la visite de projets de développements agricole et rural dans la province de Figuig par Mohammed Sadiki.

Le chef du département de l’agriculture était accompagné du gouverneur de la province de Figuig, du président du conseil provincial de Figuig, des élus, ainsi que d’une importante délégation de responsables du ministère.

Au niveau de la commune d’Abbou Lakhal, le ministre a pris connaissance du bilan du projet de développement de la filière du palmier dattier dans l'oasis de Figuig pour la période 2010-2019.

Réalisé avec une enveloppe budgétaire de 260 millions de dirhams, le projet de développement de cette filière sur la période donnée a permis une augmentation de la superficie plantée de 55%, une hausse de la production des dattes à 3.900 tonnes en 2019 contre 2.000 tonnes en 2009, une progression substantielle du chiffre d’affaires qui est passé de 20 millions de dirhams à 98 millions de dirhams, et ce, grâce à l'augmentation de la productivité et à l'amélioration des méthodes de valorisation et d'emballage. Un bilan positif auquel s'ajoute la création d'emplois.

Le ministre a également pris connaissance du bilan du nettoyage des touffes et de la distribution des plants et vitroplants pour la période 2015-2022. D’un coût global de 27,8 millions de dirhams, le nombre de touffes nettoyées et de plants et vitroplants distribués a atteint 46.132 unités.